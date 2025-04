OOTP Baseball 26 Go frappe la balle sur iOS et Android

Alors que le printemps se transforme petit à petit en été indien, le baseball fait également son retour dans plusieurs pays, accompagné d’une vague de mises à jour mobiles, dont le lancement de Out of the Park Baseball Go 26. Cette version portable de la célèbre série de simulation permet de gérer des équipes des saisons 2025 de la MLB ou de la KBO (la ligue coréenne), de plonger dans l’histoire de la MLB (1901-2024) ou de créer des univers baseball fictifs.

Découvrez OOTP Baseball 26 Go!

Dans cette édition 2026, vous pouvez superviser des équipes à haut niveau ou gérer chaque lancer en 3D, avec des améliorations comme un système de recrutement complet – incluant rapports détaillés et budgets – des tableaux de scores dynamiques, des stades générés aléatoirement et une IA toujours plus finaude. Les fans de la KBO bénéficient du temps de service militaire et de compensations en argent pour les agents libres. C’est un virage marqué par rapport aux jeux d’arcade, et sa profondeur est indéniable, que vous voyiez cela comme un atout ou un défaut.

OOTP Go 26 propose le mode Franchise 2025 pour jouer en solo, avec des effectifs précis de la MLB et de la KBO (y compris la MiLB) et trois saisons historiques gratuites – 1927, 1984 et 2014 – les autres étant achetables en in-apps (en plus du prix initial). Simulez n’importe quel scénario MLB, recrutez des joueurs et ajustez les stratégies. Le mode Perfect Team, repensé, passe en ligne : construisez des dynasties, collectionnez des cartes et affrontez le monde avec une compatibilité multiplateforme. Les nouvelles étoiles du Clubhouse débloquent des packs exclusifs, et une mécanique de boost « alimentez au fur et à mesure » simplifie les améliorations.



Comme d'habitude, les licences officielles MLB et KBO garantissent l’authenticité, et la personnalisation vous permet de tester vos créations à l’échelle mondiale.

Un jeu pour les puristes

Pour ceux intimidés par cette complexité, le récent Backyard Baseball ’97 offre une alternative nostalgique et simple, désormais sur mobile. Mais OOTP Go 26 brille comme une simulation baseball complète et portable sur App Store et Play Store.

Télécharger OOTP Baseball 26 Go! à 9,99 €