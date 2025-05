Idle Expedition : Une aventure passive charmante et sans publicité

Idle Expedition est une entrée originale dans le monde du jeu mobile, offrant un mélange de gameplay RPG idle (on reste passif) et clicker (on tapote), sans publicités ni achats intégrés. Développé par une équipe de deux frères passionnés, ce jeu mobile gratuit s’inspire de leur titre précédent, Tap Knight, et propose une expérience à la fois accessible et profonde, respectant le temps des joueurs. Avec ses graphismes charmants en pixel-art, ses dialogues pleins d’humour (en anglais) et son gameplay pur, Idle Expédition a de quoi séduire.

Un gameplay simple

Idle Expedition repose sur trois écrans principaux, quatre traits, quatre attributs et trois monnaies : Or (Gold), Expérience (EXP) et Perspicacité (Insight). Ce système relativement simple équilibre parfaitement le jeu actif et passif pour une progression gratifiante rappelant des titres comme PewDiePies Pixelings.

Camp : Le cœur de l’action

Le Camp est le centre du gameplay de type "clicker". Tapez pour gagner de l’Or ou de l’EXP dans deux modes distincts, puis utilisez l’Or pour améliorer vos outils, agrandir votre sac à dos ou concocter des potions. C'est un jeu simple qui demande du temps actif tout en offrant des bonus passifs qui ne semblent jamais chronophages.

Expédition : Des quêtes passives

L’écran Expédition envoie votre héros en quêtes en temps réel, de courtes sorties à des voyages d’une heure, selon votre humeur. Améliorez vos chances avec des traits comme la Chance ou l’Endurance. Les expéditions, seules sources de Perspicacité, sont essentielles pour une croissance à long terme.

Menu principal : le côté RPG

Le Menu principal permet d’améliorer traits et attributs avec l’EXP, renforçant les deux styles de jeu. Les Murs de Perspicacité équilibrent la progression, tandis que des tutoriels clairs guident les joueurs. “Le jeu s’épanouit après la courbe d’apprentissage”, note une critique.

Un jeu avec du cœur

Héritier spirituel de Tap Knight, Idle Expedition brille par sa narration et son gameplay accessible mais intéressant. La bande-son relaxante de VGM_Central et l’absence de monétisation renforcent son attractivité. Mieux, les développeurs, réactifs, interagissent avec leur communauté, rendant l’expérience encore plus chaleureuse.



Téléchargez gratuitement Idle Expedition sur iOS et Android (Play Store). Encore une fois, il faut comprendre l'anglais pour en profiter pleinement.

Télécharger le jeu gratuit Idle Expedition