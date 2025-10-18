GéoRadio : l'app iOS pour localiser les antennes 3G/4G/5G autour de soi

GéoRadio est une application iOS dédiée à la géolocalisation des antennes téléphoniques mobiles en France métropolitaine et dans les DOM-TOM. Développée par Hugo Martin, elle s'appuie sur les données ouvertes de l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) pour offrir une cartographie précise des infrastructures réseau des principaux opérateurs français.

Une cartographie complète du réseau mobile

L'application permet de localiser avec précision les antennes et réseaux téléphoniques 5G, 4G et 3G à proximité de sa position. Elle exploite les données publiques mises à jour mensuellement par l'ANFR, garantissant ainsi une information fiable et actualisée sur l'environnement radioélectrique. GéoRadio présente les antennes sous forme de liste indiquant les sites les plus proches, avec l'ensemble des spécifications techniques : fréquences utilisées, azimuts, et autres caractéristiques détaillées de chaque installation. L'affichage cartographique permet également de visualiser l'ensemble des antennes sur le territoire, offrant une vue d'ensemble comparable à des applications Android comme Réseaux Mobiles France.

Des usages pratiques multiples

L'application répond à plusieurs besoins concrets des utilisateurs d'iPhone et d'iPad. Elle aide notamment à choisir l'opérateur disposant du meilleur réseau ou celui dont les antennes sont les plus proches de son domicile. Un usage particulièrement pertinent concerne l'aide au pointage des antennes directionnelles pour optimiser la réception avec des modems 4G externes. Cette fonctionnalité s'inscrit dans une démarche visant à pallier les problèmes de connectivité dans les zones blanches, où les technologies 4G/5G peuvent offrir des débits comparables à la fibre optique et supérieurs à l'ADSL classique.



Pour les plus experts, il est possible de suivre très finement le déploiement des antennes autour de soi avec l'affichage des bandes de fréquences et les azimuts déterminés par les opérateurs. Il s'agit de l'app la plus complète pour les amateurs des réseaux télécoms mobiles français.

GéoRadio se distingue par sa capacité à fonctionner entièrement en mode hors ligne. L'application télécharge en amont le fichier complet des supports radios et le stocke localement sur l'appareil, permettant ainsi une consultation sans connexion Internet active. Cette approche s'avère particulièrement utile dans les zones où la couverture réseau est insuffisante. Concernant la vie privée, le développeur affirme qu'aucune donnée de localisation personnelle n'est conservée sur un serveur. L'application est disponible gratuitement sur l'App Store, compatible avec iPhone, iPad et iPod touch nécessitant iOS 11.0 ou ultérieur, ainsi qu'avec les Mac équipés de puces Apple Silicon et Apple Vision.

Télécharger l'app gratuite GéoRadio