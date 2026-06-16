Sign in with Apple et Hide My Email regroupés sous un seul domaine : private.icloud.com

Apple simplifie et renforce sa protection de la vie privée. L’entreprise va bientôt regrouper les deux fonctionnalités phares de masquage d’email (Sign in with Apple et Hide My Email d’iCloud+) sous un seul et même domaine : private.icloud.com.

Qu’est-ce qui change ?

Les adresses générées par Sign in with Apple (actuellement sur privaterelay.appleid.com), ainsi que celles de Hide My Email d’iCloud+ (actuellement sur icloud.com) passeront toutes les deux sur le nouveau domaine private.icloud.com. Ce changement sera déployé cet été 2026 d'après Apple.

Impact pour les utilisateurs

Bien évidemment, vous n'aurez rien à faire de votre côté.

Toutes vos adresses existantes continueront à fonctionner normalement. Les emails seront toujours transmis sans interruption ni perte. C’est une transition totalement transparente pour les clients.

Ce que doivent faire les développeurs

Les développeurs et webmasters doivent mettre à jour leurs systèmes avant le déploiement :

Accepter le nouveau domaine private.icloud.com dans leurs logiques de validation d’email

Mettre à jour les allowlists (listes blanches)

Vérifier les filtres anti-spam et règles de routage côté serveur

Les fournisseurs d’email (ESP) sont également invités à mettre à jour leurs listes de suppression et règles de filtrage pour éviter tout blocage intempestif.

Pourquoi Apple fait ce changement ?

Cette unification renforce la cohérence de l’écosystème de confidentialité d’Apple et simplifie la gestion technique. Le domaine private.icloud.com devient le pilier unique pour toutes les adresses relais temporaires ou anonymes créées par l’utilisateur. C’est également un signal clair qu’Apple continue d’investir massivement dans ses outils de protection de la vie privée, tout en rendant leur utilisation plus simple et plus uniforme.



En clair, c'est une excellente nouvelle pour la confidentialité, avec une transition très douce pour les utilisateurs. Seuls les développeurs doivent agir rapidement pour éviter tout dysfonctionnement une fois le changement effectif. Le tout accompagnera iOS 27 en version finale.