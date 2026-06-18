La Connectivity Standards Alliance vient de lever le voile sur Matter 1.6, une mise à jour importante du standard de la maison connectée qui mise surtout sur la simplicité d’installation.

Matter 1.6 : configurer une ampoule avant de la visser

La Connectivity Standards Alliance (CSA) a officiellement lancé Matter 1.6 et Product Security 1.1. Ces deux nouvelles versions du standard de la maison connectée apportent des avancées concrètes pour les utilisateurs comme pour les fabricants, avec un accent particulier sur la simplicité d'installation et la sécurité à l'échelle des systèmes.



La nouveauté la plus frappante de Matter 1.6 est l'introduction du commissionnement par NFC. Jusqu'ici, Matter 1.5 permettait déjà de lire des informations de configuration via une puce NFC, mais la connexion Bluetooth LE restait indispensable pour finaliser le jumelage. La version 1.6 change la donne : l'intégralité de l'échange peut désormais se faire par NFC, y compris avant que l'appareil soit sous tension.



En pratique, cela signifie qu'une ampoule peut être associée à un réseau domestique avant d'être vissée dans son culot, ou qu'un interrupteur mural peut être configuré avant le branchement au secteur. Pour les installations plus importantes, comme dans un immeuble ou un espace professionnel, des dizaines d'appareils peuvent être provisionnés à l'avance puis activés directement à leurs emplacements définitifs.

Matter 1.6 introduit également Joint Fabric, une évolution du système Multi-Admin. Cette fonctionnalité permet à plusieurs contrôleurs autorisés par l'utilisateur de co-administrer un même réseau Matter partagé, rendant les appareils accessibles simultanément dans différents écosystèmes sans configuration répétée. Un appareil ajouté une fois devient visible partout, que ce soit dans l'app Maison d'Apple, Google Home ou Amazon Alexa.



La gestion des thermostats bénéficie aussi d'un traitement spécifique : Matter 1.6 introduit un système de suggestions temporisées. Au lieu d'envoyer des commandes directes, les automatisations proposent des ajustements que le thermostat peut accepter ou refuser selon les préférences et le contexte. Un programme d'économie d'énergie ne sera ainsi plus écrasé par une routine provenant d'un écosystème concurrent.



Du côté de Product Security 1.1, la portée du programme de certification s'élargit : il ne couvre plus seulement les appareils individuels, mais les systèmes IoT complets, incluant applications, passerelles et processus distants. Le programme intègre désormais les exigences de la directive européenne RED ainsi que le Singapore Cyber Security Labeling Scheme, facilitant la mise en conformité des fabricants sur plusieurs marchés en une seule démarche.