Notre avis sur Monster Boy and the Cursed Kingdom version mobile

Le très attendu Monster Boy and the Cursed Kingdom est désormais disponible sur l’App Store, comme vu hier dans nos sorties jeux mobiles. Ce platformer 2D coloré et dynamique, porté par des studios de légende (FDG et SEGA), arrive cependant avec un tarif qui fait réfléchir. Notre test va vous permettre de savoir si vous pouvez, ou non, dépenser près de 30 euros !

Un jeu de plateforme flamboyant et exigeant

Vous incarnez Jin, un jeune héros qui doit sauver le Royaume des Monstres. Pour y parvenir, vous explorerez des niveaux dessinés à la main magnifiques et utiliserez la capacité unique de vous transformer en différents monstres, chacun avec ses propres pouvoirs, pour surmonter les obstacles et vaincre vos ennemis.

Le jeu se distingue par :

Une direction artistique très soignée, colorée et pleine de personnalité

Un gameplay de platformer rapide et précis

Un système de transformation original et fun

Une bande-son entraînante

Un développeur mythique

Le jeu est dirigé par Ryuichi Nishizawa, co-fondateur de Westone Bit Entertainment et créateur historique de la série Wonder Boy. Ce titre est en quelque sorte son projet passion, et cela se ressent dans la qualité globale de l’expérience.

Test : une pépite pour les amateurs de platformers

Dès les premières minutes, Monster Boy impressionne par sa réalisation. Les décors sont magnifiquement dessinés à la main avec des couleurs vives et une animation très fluide, même sur iPhone. L’ambiance cartoonesque et joyeuse rappelle les classiques des années 90 tout en profitant d’un rendu moderne et détaillé. La bande-son est excellente, avec des musiques entraînantes et des effets sonores percutants qui renforcent le côté fun et dynamique du jeu.

Le gameplay est le grand point fort du titre. Le système de transformation en différents monstres est brillant : chaque forme apporte de nouvelles capacités (double saut, coup de boule, nage rapide, etc.) et rend l’exploration et les combats très variés. Les niveaux sont bien conçus, avec un excellent level design qui alterne phases de plateforme précises, combats contre des boss mémorables et secrets bien cachés. La maniabilité est excellente, même au tactile, bien que l’utilisation d’une manette soit fortement recommandée pour profiter pleinement de la précision exigée.



Côté scénario, l’histoire est légère mais charmante. On suit Jin, un jeune héros joyeux et courageux, qui doit lever une malédiction sur le Royaume des Monstres. Le ton est humoristique et bienveillant, avec des dialogues drôles et des personnages attachants. Ce n’est pas une histoire inoubliable, mais elle sert parfaitement le gameplay et donne une vraie motivation pour avancer.



Enfin, la durée de vie est très généreuse pour un jeu mobile. Comptez 12 à 15 heures pour une première completion à 100 %, et bien plus si vous voulez tout explorer et débloquer les nombreux secrets. La rejouabilité est bonne grâce aux différents modes de difficulté et aux collectibles.

Le point qui fâche : le prix

Monster Boy est vendu 29,99 € au lancement. C’est un tarif très élevé pour un jeu mobile, même s’il s’agit d’un titre premium complet (sans achats in-app ni publicité). Ce prix le destine principalement aux fans hardcore de platformers et aux amateurs de jeux rétro-modernes. On peut même le qualifier de Metroidvania sans mal.



Monster Boy and the Cursed Kingdom (catégorie) Prix 29,99 € Réalisation 5 / 5 Prise en main 4 / 5 Durée de vie 4,5 / 5 Equilibre In-App 5 / 5 Notre avis 4,5 / 5

Conclusion

Si vous êtes prêt à investir, Monster Boy and the Cursed Kingdom semble être l’un des plus beaux et ambitieux platformers jamais sortis chez Apple, d'autant qu'il est compatible avec iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Les graphismes, la fluidité et l’héritage de Nishizawa en font une pépite… à condition d’accepter son tarif premium.

Télécharger Monster Boy à 29,99 €