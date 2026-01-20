Vohenn : une perle Metroidvania taillée pour le mobile

Dans l'univers foisonnant des jeux mobiles, le genre Metroidvania brille par sa capacité à captiver des heures durant, invitant les joueurs à sonder les moindres recoins d'un monde labyrinthique. Vohenn incarne à merveille cette formule, conçu de A à Z pour smartphones et tablettes. Rare joyau d'une production mobile-first, il promet une sacré exploration nomade.

Découvrez Vohenn

Après une tempête dévastatrice, Vohenn échoue sur une île mystérieuse, jadis gardée par des forces élémentaires en harmonie parfaite. Mais l'équilibre est brisé. La Pierre Harmonique, cœur sacré de l'île, est fracturée, libérant une obscurité vorace qui corrompt tout. Guidé par les échos d'un pouvoir oublié, notre héros part à la reconquête de l'île, dénouant les secrets de cette trahison cosmique. Le décor est planté.

Vohenn excelle dans l'essence du Metroidvania : une carte vaste et multicouche, truffée de passages secrets et de mécaniques progressives. Chaque nouvelle capacité - saut amplifié, sorts élémentaires ou épée enchantée - ouvre des horizons inédits. Le gameplay non linéaire invite à vagabonder librement : coffres cachés, défis chronométrés, énigmes astucieuses et objets rares jalonnent votre périple, entre quêtes secondaires et trame principale.



Visuellement, c'est un régal. Les pixels, baignés de couleurs vives, évoquent un hommage aux classiques rétro, tout en offrant une lisibilité impeccable sur petit écran. Un système de leveling généreux, des charmes personnalisables et des améliorations d'épée permettent de forger son style de combat. La minimap intuitive cartographie fidèlement vos avancées, rendant l'exploration fluide et addictive.



Côté contrôles, Vohenn corrige les maux des portages hasardeux comme l'inimitable Symphony of the Night. Touch précis et entièrement paramétrable, support des manettes et sauvegarde cloud assurent une expérience premium, sans pubs ni achats in-app. Que vous jouiez en déplacement ou affalé sur votre canapé, cette aventure complète a tout pour captiver les amateurs.



Vohenn n'est pas qu'un jeu : c'est une invitation à l'émerveillement, un Metroidvania mobile qui rivalise avec les grands. Plongez-y, et laissez l'île vous happer.

Télécharger Vohenn à 5,99 €