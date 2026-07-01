Apple vend désormais l’iPhone 16e reconditionné

Apple a mis à jour son magasin de produits reconditionnés aux États-Unis en ajoutant l’iPhone 16e. C’est la première fois que ce modèle est disponible sur le refurb depuis son lancement en février 2025. La France n'est pas encore concernée, ni la Belgique ou la Suisse.

Des prix attractifs

Voici les prix affichés :

iPhone 16e 128 Go : 419 $ (au lieu de 599 $)

: 419 $ (au lieu de 599 $) iPhone 16e 256 Go : 509 $ (au lieu de 699 $)

: 509 $ (au lieu de 699 $) iPhone 16e 512 Go : 679 $ (au lieu de 899 $)

Le modèle est disponible en noir et blanc, les deux coloris possibles sur cette gamme.

Un bon plan, mais avec quelques compromis

L’iPhone 16e reconditionné est 180 $ moins cher que l’iPhone 17e, mais il manque quelques fonctionnalités peut-être importantes qu'il faut avoir en tête :

Pas de charge MagSafe

Modem C1 plus lent (au lieu du C1X)

Stockage de base 128 Go (contre 256 Go sur le 17e)

Puce A18 (au lieu de l’A19)

Verre Ceramic Shield classique (pas la version 2)

Qualité Apple Refurbished

Comme tous les produits reconditionnés Apple, si vous passez par le refurb, vous aurez droit à :

Batterie neuve

Coque et câbles neufs

Tests rigoureux

Garantie d’1 an (extensible avec AppleCare+)

L’iPhone 16e reconditionné est une bonne option pour ceux qui veulent un iPhone récent à prix réduit, surtout si vous n’avez pas besoin de MagSafe ou des dernières améliorations. C’est une alternative intéressante à l’iPhone 17e pour faire des économies.



Vous envisagez d’acheter un iPhone 16e reconditionné ? Rappelons que l'iPhone 16e est à 599 € sur Amazon, et que l'iPhone 17e est à 699 € (promotion).

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