Fortune Mill : un jeu incrémental addictif à essayer sur iOS

Fortune Mill, le nouveau jeu du studio Lavaflame (connu pour Legends of IdleOn, sorti en 2018), est désormais disponible sur l’App Store. Ce titre incrémental original vous propose de gagner 1 000 000 $ pour échapper à un moulin infernal. Mélange astucieux de mini-jeux et de synergies, il séduit déjà les amateurs de jeux oisifs et de progression.

Gameplay : plusieurs mini-jeux qui s’influencent

Attention, Fortune Mill ne se limite pas à un simple clic pour gagner de l’argent. Vous explorez 5 pièces différentes, chacune avec ses mécaniques uniques :

Lancer de fléchettes.

Tickets à gratter.

Automatisation et production passive.

Pachinko avec des billes.

Recrutement de créatures originales (comme le célèbre Rattling Gunner, une souris mitrailleuse).

Chaque nouvelle activité influence les autres grâce à un système de synergies cross-room très réussi. Plus de 220 améliorations transforment complètement votre façon de jouer. Le jeu propose également un mode New Game+ et d’autres bonus pour une excellente rejouabilité (10 à 20 heures de contenu).

Un modèle économique honnête

C'est souvent le bémol, sauf qu'ici, vous avez la possibilité de bien tester Fortune Mill :

Essai gratuit : les 30 premières minutes sont accessibles sans rien payer.

: les 30 premières minutes sont accessibles sans rien payer. Un seul achat : 9,99 € pour débloquer le jeu complet, sans pub ni achats intégrés supplémentaires.

: 9,99 € pour débloquer le jeu complet, sans pub ni achats intégrés supplémentaires. Aucune donnée collectée : respect de la vie privée garanti.

Ce modèle premium séduit les joueurs lassés des jeux free-to-play agressifs, d'autant que l'on commence à percevoir la profondeur du gameplay au bout de quelques dizaines de minutes.

Notre avis

Les plus de Fortune Mill :

Synergies créatives et addictives.

Graphismes charmants et univers humoristique.

Rejouabilité grâce au NG+.

Optimisé pour iPhone et iPad (iOS 16.6+).

Les moins de Fortune Mill :

Certains regrettent l’absence d’orientation paysage complète.

Des améliorations de confort (info au long appui) pourraient être ajoutées.

Fortune Mill s’adresse aux fans d’IdleOn, des jeux incrémentaux comme Adventure Capitalist ou des titres relaxants avec progression. Son prix unique en fait une excellente alternative aux jeux mobiles "gratuits".



Disponible dès maintenant sur l’App Store, c’est le moment idéal pour l’essayer gratuitement. Si vous aimez les jeux où chaque amélioration change tout, Fortune Mill devrait vous plaire.

Télécharger le jeu gratuit Fortune Mill