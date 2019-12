Notre top 2019 des meilleurs jeux pour iPhone et iPad !

Il y a 23 jours à 16:30 (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Ça y est, la fin d'année 2019 approche... Et comme chaque année, nous avons eu la chance de découvrir de nouveaux jeux mobiles, excellents pour certains, catastrophiques pour d'autres. C'est pour cela que nous souhaitons rassembler nos coups de coeur dans un seul et même article, afin de vous faire découvrir, ou redécouvrir certains d'entre eux...



Je suis sûr que de nombreux lecteurs vont nous signaler qu'on a oublié tel ou tel bijou, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires, c'est un article collaboratif.



Qu'ils soient gratuits, payants, connus, inconnus, beaux, fascinants, originaux ou autre, tous les jeux iPhone / iPad possèdent ce petit truc qui fait la différence dans un App Store composé de deux millions d'apps.



Vous trouverez des titres ultra connus comme Call Of Duty Mobile, GWENT, Minecraft Earth ou Oceanhorn 2, mais aussi des jeux un peu plus confidentiels comme Minit, Forgotton Anne, Monolisk ou encore Dead Cells.

Notre top 2019 des meilleurs jeux iOS

Call of Duty: Mobile (Action, v1.0.9, 1,7 Go, iOS 9.0, Activision Publishing, Inc.)



CALL OF DUTY conçu exclusivement pour appareils mobiles. Parcourez des cartes et des modes Multijoueur emblématiques où vous voulez, quand vous voulez. Un mode Battle Royale à 100 joueurs ? Des Matchs à mort par équipe rapides à 5v5 ? Des Zombies terrifiants ? Des affrontements sniper contre sniper ?



Un jeu digne d'une console sur votre téléphone avec possibilité de personnaliser les commandes, la discussion vocale et textuelle, et disposant de graphismes en 3D et d'un son de qualité supérieure. Faites l'expérience du jeu de tir préféré des joueurs, maintenant sur votre téléphone pour pouvoir vous amuser à tout instant. Télécharger le jeu gratuit Call of Duty: Mobile





eFootball PES 2020 (Action, v4.1.0, 1,5 Go, iOS 10.0, KONAMI)



Retrouvez sur mobile toute l'émotion des matches de la version console ainsi que sa jouabilité acclamée par la critique !



Le moteur de jeu de la version console de PES 2020 a été parfaitement adapté à la version mobile. Toute la richesse du football est à portée de main.



Retrouvez les mêmes émotions, avec plus de 8000 animations de joueurs, des styles de jeu spécifiques aux équipes, et toute l'adrénaline d’affronter votre adversaire ! Télécharger le jeu gratuit eFootball PES 2020





Grindstone (Action / Casse-tête, v1.0.3, 0 Mo, iOS 13.0, Capybara Games Inc.)



GRINDSTONE est un jeu de puzzles à résoudre à coups d'épée, conçu par les créateurs des titres primés Superbrothers: Sword & Sworcery EP, Might & Magic: Clash of Heroes et Critter Crunch !



Le mont Grindstone est envahi de méchantes bestioles ! Taillez votre chemin jusqu'au sommet de ce dangereux pic, où fortune, gloire (et mort) vous attendent !



Vous devrez montrer tout vos talents en résolution de puzzles et au maniement de l'épée pour progresser parmi les essaims de bestioles assoiffées de sang qui vivent dans les donjons de Grindstone. Affrontez des boss, pillez des ressources et découvrez des plans perdus depuis longtemps, qui vous aideront à fabriquer un équipement puissant, tout en étripant vos ennemis mortels !



Disponible sur Apple Arcade !



Télécharger le jeu Grindstone





Mutazione (Aventure, v1.4, 0 Mo, iOS 13.0, Die Gute Fabrik)



Un feuilleton mutant où commérages et surnaturel se mêlent...



Dans MUTAZIONE, les drames personnels sont tout aussi importants que les aventures de l’histoire.



Découvrez la communauté à travers le regard de Kai, une jeune fille de 15 ans qui se rend au chevet de son grand-père Nonno, dans l’étrange et secrète communauté de Mutazione.



Faites-vous de nouveaux amis, plantez des jardins musicaux, participez à des barbecues, des concerts et des sorties en bateau, et embarquez-vous dans un voyage spirituel pour sauver tout le monde de l’étrange obscurité qui s’approche. Télécharger le jeu Mutazione





Neo Cab (Aventure, v1.277, 0 Mo, iOS 13.0, Fellow Traveller)



Restez humain dans un monde dominé par l'automatisation. Incarnez Lina, l'un des derniers taxis humains de Los Ojos. Votre amie et unique contact dans cette ville a disparu. Sans toit ni argent, vous n'avez qu'une solution : continuer à conduire.



L'application Neo Cab vous permet de choisir vos clients sur la carte de la ville. Engagez la conversation pour faire connaissance avec eux en les conduisant à destination. Vous devez conserver une évaluation parfaite pour rester sur la route. Trouvez un équilibre entre vos besoins financiers, la satisfaction de vos passagers et votre propre bien-être émotionnel. Qu'est-ce qui est plus important, votre santé mentale ou vos étoiles ? Télécharger le jeu Neo Cab





Old School RuneScape (Jeux de rôle / Aventure, v186.1, 113 Mo, iOS 10.0, Jagex)



Il s’agit du seul MMORPG au monde façonné par ses joueurs, les développeurs publiant un nouveau contenu régulier, voté par les fans !



Old School RuneScape, le plus grand et le plus populaire des MMORPG au monde, a été joué par plus de 260 millions de joueurs depuis la sortie en 2001 de RuneScape. Old School RuneScape associe les mécanismes complexes des MMO modernes à ceux des classiques point'n'click. Télécharger le jeu gratuit Old School RuneScape





Pokémon Masters (Jeux de rôle / Aventure, v1.4.0, 646 Mo, iOS 11.0, DeNA Co., Ltd.)



Une nouvelle aventure dans le monde de Pokémon ! Explorez la nouvelle île de Passio, où se tient le World Pokémon Masters, un tournoi de combats 3 contre 3. Remportez la victoire avec des Dresseurs célèbres, et créez votre équipe de rêve !



Créez une équipe avec 3 Dresseurs et leurs Pokémon, et battez vos adversaires en attaquant leurs points faibles !



Jouez en coop avec vos amis du monde entier ! En coop, 3 joueurs font équipe pour disputer des combats survoltés !

Coopérez pour sortir vainqueurs ! Télécharger le jeu gratuit Pokémon Masters





Rumble Stars Football (Action / Sports, v1.3.7, 113 Mo, iOS 10.0, Frogmind)



Jeu de football explosif en multijoueur avec de l'action déjantée, facile à prendre en main!



Rassemblez votre équipe Rumble Stars et progressez dans les ligues dans ce jeu de foot multijoueur en temps réel!



Lancez vos Rumblers sur le terrain, syncronisez votre timing et créez des combos stratégiques pour défier vos adversaires et marquer des buts! Améliorez ensuite votre équipe et grimpez dans le classement mondial. Télécharger le jeu gratuit Rumble Stars Football





Sayonara Wild Hearts (Action, v1.0.1, 0 Mo, iOS 13.0, Annapurna Interactive)



Sayonara Wild Hearts est un jeu d'arcade onirique où se mêlent motos, skates, battles de danse, lasers, épées et cœurs brisés à 300 km/h.



Le cœur brisé d'une jeune femme met en péril l'équilibre de l'univers. Un papillon de diamant lui apparaît en rêve et la guide sur une autoroute céleste, où l'attend son double : une bikeuse masquée nommée The Fool.



Foncez sur une bande-son pop spécialement composée, relevez des défis et restaurez l'harmonie de l'univers, cachée dans le cœur de Little Death et de ses sbires : Dancing Devils, Howling Moons, Stereo Lovers et Hermit 64.



Disponible sur Apple Arcade !

Télécharger le jeu Sayonara Wild Hearts





Sky: Children of the Light (Jeux de rôle / Réseaux sociaux, v0.7.1, 840 Mo, iOS 9.0, thatgamecompany)



Bienvenue dans le monde enchanteur de Sky, un royaume magnifiquement animé qui n'attend que d'être exploré par vous et vos proches.



Dans Sky, nous arrivons sous la forme des Enfants de la Lumière, répandant l'espoir à travers ce royaume désolé pour renvoyer les étoiles tombées vers leurs constellations.

Télécharger le jeu gratuit Sky: Children of the Light





Football Manager 2020 Mobile (Sports, v11.0.5, 1,9 Go, iOS 9.0, SEGA)



Gérez votre club à votre façon dans cette saison de Football Manager 2020 Mobile, la voie rapide vers la gloire footballistique.



Constituez rapidement votre équipe de rêve, remportez des titres et laissez-vous emporter par une vague d'adrénaline jusqu'en haut du classement, où et quand vous le souhaitez.



Avec plus de 60 ligues de 21 des plus grandes nations du football, opterez-vous pour la gloire à domicile ou pour une carrière à l'étranger ?



Tout commence avec le choix de votre club. Choisirez-vous un groupe habitué au succès ou un géant endormi en quête de nouveaux objectifs ? La décision vous appartient. Télécharger Football Manager 2020 Mobile à 9,99 €





Bad North: Jotunn Edition (Action / Stratégie, v2.00.6, 338 Mo, iOS 11.0, Raw Fury)



Votre royaume est attaqué. Le roi est mort par la main des envahisseurs vikings. L’espoir n’est qu’une lueur lointaine qui disparaît dans le brouillard à chaque instant qui passe. Tandis que vous remplacez votre père sur le trône, il vous incombe d’orchestrer les défenses. Ne vous méprenez toutefois pas : vous ne combattez pas pour la victoire, mais pour tenter désespérément de rester en vie.



Bad North est un roguelite tactique en temps réel sublime, mais brutal. Défendez votre royaume insulaire idyllique contre des hordes d’envahisseurs vikings et menez l’exode désespéré de votre peuple. Chaque île possède une forme unique ; ordonnez à vos loyaux sujets d’en tirer le meilleur avantage stratégique.

Télécharger Bad North: Jotunn Edition à 5,49 €





Stranger Things 3 (Aventure / Casse-tête, v1.3, 843 Mo, iOS 11.0, BonusXP, Inc.)



Stranger Things 3 : Le Jeu est le complément officiel de la Saison 3 de la série à succès d'origine ! Rejouez des évènements familiers de la série, tout en débloquant des quêtes inédites, des interactions entre les personnages et des secrets ! Ce jeu d'aventure combine un style artistique rétro distinctif avec des mécaniques de jeu modernes offrant un divertissement nostalgique avec une touche de nouveauté.



Tout comme dans la série, la coopération est au cœur de Stranger Things 3 : Le Jeu. Les fans pourront faire équipe en mode coopération à deux joueurs pour explorer l'univers d'Hawkins, résoudre des énigmes et affronter les forces maléfiques du Monde à l'Envers en incarnant un des douze personnages bien-aimés de la série.... Télécharger Stranger Things 3 à 5,49 €





Mario Kart Tour (Course / Action, v1.2.0, 190 Mo, iOS 10.0, Nintendo Co., Ltd.)



Je sais que la présence de Mario Kart Tour dans ce top va faire grincer des dents, mais personnellement, j'adore !



Mario et ses amis s'affrontent sur des circuits inspirés de villes du monde entier dans ce nouveau Mario Kart ! Chaque saison de deux semaines comporte ainsi son lot de nouveaux circuits qui s'ajoutent aux parcours traditionnels. De plus, certains de vos personnages de Mario Kart préférés se déclinent désormais en versions inspirées des villes représentées !



En attendant le mode multi en ligne, voilà de quoi s'amuser avec un jeu bien réalisé mais un peu trop porté sur le pay-to-win. Télécharger le jeu gratuit Mario Kart Tour





Forgotton Anne (Action / Aventure, v1.5.2, 1,6 Go, iOS 9.0, Hitcents.com, Inc.)



Forgotton Anne est une aventure pas comme les autres avec un scénario captivant et un style cinématique des plus réussis. Tout est parfaitement réalisé pour vous faire profiter des plateformes et des casse-têtes qui constituent le coeur du gameplay.



En toute logique, vous incarnez Anne, l'Exécutrice qui part mettre fin à une rébellion qui menace de l'empêcher de rentrer dans le monde humain avec Bonku. Pour cela, la rouquine devra faire des choix cornéliens qui influeront grandement sur le déroulé, mais aussi résoudre des énigmes plus ou moins corsées.

Forgotton Anne a remporté de nombreux prix pour sa musique et ses visuels sur PC et consoles, on comprend désormais pourquoi.



Télécharger le jeu gratuit Forgotton Anne





Dota Underlords (Stratégie, v1.0.331, 784 Mo, iOS 11.0, Valve)



Si vous connaissez Dota Underlords, vous savez qu'il provient d'un mod populaire de Dota 2. Un mod, c'est la modification d'un jeu, pour créer un nouveau concept dans l'existant. Et concernant DOTA 2, c'est le studio de développement Drodo qui a eu la merveilleuse idée de créer un mod Auto Chess. Le MOBA se transforme alors en jeu d'échec à 8 joueurs qui confond jeu de plateau et cartes. Télécharger le jeu gratuit Dota Underlords





Oceanhorn 2 (Aventure, v1.4, 0 Mo, iOS 13.0, Cornfox & Brothers Ltd.)



Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm a lieu mille ans avant les événements du premier opus et vous transporte dans un voyage magique à travers Gaïa, un monde immense regorgeant de mythes et de magie.



Outre le nouveau moteur graphique qui vaut le détour, l'aventure à la Zelda est encore plus grandiose avec de nouvelles mécaniques et des invités. Oui, vous n'embarquez pas seul dans cette folle aventure. Trin, la petite fille du Grand régent d'Arcadie, Archimède et Gen, un mystérieux robot maniant une arme de samouraï, se joindront à vous pour combattre l'armée de Mesmeroth.



Seulement sur Apple Arcade. Télécharger le jeu Oceanhorn 2





MONOLISK (Jeux de rôle, v1.014, 236 Mo, iOS 9.0, Trickster Arts s.r.o.)



Attaquez des tonnes de donjons faits à la main, récupérez le butin et les cartes de créature et construisez vos propres donjons pour les autres.



MONOLISK propose donc une aventure assez singulière, faite de combats, d'exploration et de collecte. Le tout est enrobé dans un bel univers Fantasy et propose une partie collaborative pour partager ses créations de donjons.

Télécharger le jeu gratuit MONOLISK





GWENT: The Witcher Card Game (Cartes, v4.1.3, 2,2 Go, iOS 12.0, CD PROJEKT S.A.)



Les fans qui l'ont déjà lancé sur PC, PS4 ou Xbox One, l'attendaient de pied ferme. Voici que Gwent The Witcher Card Game sur iPhone et iPad. Connu en tant que "jeu dans le jeu" de The Witcher, Gwent vole désormais de ses propres ailes, bien aidée par une réalisation de grande qualité.

Dans Gwent, à vous de collectionner les cartes du jeu et de composer votre deck. Ensuite, les combats contre des joueurs du monde entier nécessiteront une bonne dose de stratégie, avant et pendant les parties, mais aussi de bluff, un peu comme au poker. Vous pourrez donc gagner, même sans avoir les meilleures cartes.



A noter que les extensions Crimson Curse et Novigrad sont directement intégré dans ce portage plus que soigné. On trouve également les modes amical, classé ou arène.

Télécharger le jeu gratuit GWENT: The Witcher Card Game





Minecraft Earth (Aventure, v0.7.1, 184 Mo, iOS 12.0, Mojang)



Découvrez une nouvelle dimension de Minecraft. Fabriquez, explorez et survivez dans le monde réel. Rejoignez une communauté de constructeurs et d'explorateurs des quatre coins de la planète, récupérez des ressources pour vos constructions, fabriquez des éléments en réalité augmentée et placez-les à taille réelle. Vous pouvez même rejoindre d'autres joueurs pour des mini-aventures !



L'AR permet d'avoir une nouvelle dimension dans Minecraft qui est probablement le meilleur jeu du genre. Télécharger le jeu gratuit Minecraft Earth





Minit (Jeux de rôle / Aventure, v1.0.9, 96 Mo, iOS 8.0, Devolver)



Minit est une petite aventure insolite, qui se joue par tranches de 60 secondes. Quittez le confort de votre maison pour venir en aide à toutes sortes d'individus étranges, découvrir d'innombrables secrets et combattre de dangereux ennemis, dans l'espoir de lever cette improbable malédiction qui veut que chaque journée ne dure qu'une minute. Télécharger Minit à 5,49 €





Hyper Light Drifter (Aventure / Action, v1.1.1, 813 Mo, iOS 12.0, Abylight S.L.)

HLD pour les intimes est un jeu d'action-RPG qui propose des graphismes typés 16-bits de toute beauté, un gameplay réactif, une magnifique bande-son, et une expérience unique grâce à un monde fascinant à explorer, regorgeants de détails et de dangers.



Pour ce qui est de l'histoire, le joueur incarne Drifter, un personnage ayant accès à des technologies avancées depuis longtemps oubliées par la plupart. Son but, trouver le remède qui pourrait le guérir. Alex Preston, le concepteur du jeu, s'est d'ailleurs inspiré de ses propres problèmes de santé pendant le développement. Télécharger Hyper Light Drifter à 5,49 €





Dead Cells (Action / Jeux de rôle, v1.06, 633 Mo, iOS 11.0, Playdigious) passe de 8,99 € à 9,99 €.



Incarnez une expérience alchimique ratée et explorez le château tentaculaire en perpétuel changement pour découvrir ce qui a bien pu se passer sur cette île sinistre... Enfin, en supposant que vous parveniez à vaincre ses gardiens.



Dead Cells est un roguevania mêlant action et plateforme qui exigera une maîtrise de son combat nerveux en 2D à l'aide d'une grande variété d'armes et compétences contre des ennemis et boss impitoyables.



Un try and die de grande qualité ! Télécharger Dead Cells à 9,99 €