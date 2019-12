Huawei P40 : une présentation en mars et à Paris

Hier à 23:47 (Màj hier à 23:47)

Guillaume Gabriel

10

Encore des nouvelles du côté de Huawei, et du futur smartphone du constructeur chinois, le P40 Pro. Car oui, en début de semaine, nous apprenions que le téléphone devait intégrer une batterie au graphène qui, selon les spécialistes, devrait apporter une petite révolution dans le monde de l'autonomie.



Information réelle ou non, l'avenir nous le dira. Et justement, l'avenir prendra place en mars, mois qu'a choisi la firme pour faire la présentation officielle du smartphone.



Le petit plus ? C'est que l'annonce de l'appareil se fera dans notre belle capitale qu'est Paris.

Le Huawei P40 présenté à Paris, durant le mois de mars ?

Belle façon de faire face à l'interdiction de travailler avec des firmes américaines, avec notamment la probable absence notable d'Android au sein du futur téléphone de Huawei ? En tout cas, le groupe chinois a choisi l'Europe pour faire la présentation du son nouveau P40, et plus particulièrement en France.



C'est Huawei qui a fait l'annonce à la presse, révélée par Richard Yu, responsable des produits grand public chez Huawei. Deux modèles sont évoqués, dont l'un compatible avec la 5G, sans pour autant que l'on sache si Android sera présent ou non.



Car oui, l'interdiction est belle et bien présente, mais le gouvernement américain commence à faire des autorisations exceptionnelles, comme elle l'a fait pour Microsoft qui est désormais autorisé à vendre des logiciels à Huawei.



À noter que le Huawei Mate X devrait être annoncé à la commercialisation en Europe durant ce même évènement.



Source