Switch Number propose les numéros temporaires sur iPhone

Hier à 21:30

Medhi Naitmazi

Switch Number vient d'arriver sur App Store avec en ligne de mire un certain OnOff. Comme l'app de Taïg Khris, celle d'Orange - oui, il s'agit bien de l'opérateur - propose d'avoir des numéros virtuels temporaires sans changer de téléphone ou de carte SIM. La virtualisation semble avoir le vent en poupe.

Switch Number : l'app d'Orange qui va ajouter un numéro sur votre iphone

Votre numéro temporaire en 2 clics, voilà la promesse de Switch Number. Si vous voulez éviter de mettre votre numéro en ligne pour une annonce ou si vous avez peur de vous faire harceler professionnellement ou personnellement, il peut être intéressant d'avoir une seconde ligne pendant quelques temps.



Grâce à cette app, votre numéro temporaire vous permet de passer des appels et d’en recevoir sans donner votre numéro réel pour une durée de 48 heures à 7 jours. C'est donc limité dans le temps, mais pratique. La concurrence comme OnOff ou Ring4 propose des abonnements mensuels, et surtout une meilleure intégration (pour le moment). En gros, l'app est en bêta et ne propose pas de trouver vos contacts facilement par exemple.



Mais l'essentiel est là, pouvoir être joint quand on a du réseau sur un autre numéro. A noter que si Orange le propose, ce n'est pas réservé à ses abonnés. Tous les clients d'opérateurs français peuvent la tester. Et c'est GRATUIT.

