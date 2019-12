Instagram permet de publier des stories avec des photos combinées

Quelques heures après avoir commencé le déploiement de sa nouvelle mise à jour pour faire face aux fake news et au contenu offensant, le réseau social Instagram (v123.0, 118 Mo, iOS 11.0) en remet une couche. Cette fois-ci, la nouveauté s'adresse aux utilisateurs des stories, permettant la publication d'une nouvelle forme de la fonctionnalité : elle permet désormais un collage de deux ou plusieurs photos.



Pour ce faire, il suffit de se rendre dans l'onglet "Composition" et de prendre une ou plusieurs photos, avec plusieurs mises en page possibles pour une personnalisation encore plus poussée.



Cette nouvelle fonctionnalité au sein des Stories est pratique pour partager des photos de vacances, ou d'un évènement particulier, sans mettre plusieurs photos à la suite comme c'était le cas jusqu'à présent.



Jusqu'à présent, pour produire une équivalence, il fallait passer par des applications tierces permettant l'assemblage de photos sous forme d'un collage. Instagram aura donc passé l'année 2019 à améliorer les stories et les différentes possibilités dans ces dernières.





Strike a pose. And another pose. And then another. 📸



With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO