L'iPhone 7 passe les tests de la FCC pour ses rayonnements radiofréquences

En août dernier, nos confrères de The Chicago Tribune ont réalisé des tests sur plusieurs smartphones disponibles, dont l'iPhone 7. Le but ? Découvrir ceux qui dépassaient les limites de rayonnements radiofréquences, le fameux DAS.



Les résultats n'étaient pas bons, pas bons du tout, les journalistes prouvant que l'appareil dépassait alors les limites de radiation... Pire encore, celui-ci dépasser de deux fois la limite de sécurité légale, et même plus sur certains points...



Cette affaire avait fait alors grand bruit, poussant la FCC à faire de nouveaux tests, alors qu'à l'époque de la sortie, cette dernière avait certifié la conformité du smartphone.

Quatre mois plus tard, Bloomberg rapporte que la FCC a terminé ses nouveaux tests en laboratoire, et va à l'encontre des conclusions amenées par The Chicago Tribune.

On attend désormais le rapport complet de la FCC !

JUST IN: The FCC says recent tests of mobile devices like the iPhone and Galaxy didn’t violate agency rules on maximum radiofrequency exposure levels.



An Aug. 21 Chicago Tribune report claimed that its own testing found excess levels of radiofrequency levels in these devices pic.twitter.com/caLNxXgkDw