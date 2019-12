Bons plans iOS : The House of da Vinci, Motorsport Manager Mobile 3, Kipkam

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment The House of da Vinci, Motorsport Manager Mobile 3, Kipkam. L'occasion d'économiser 44,5€ !



APPLICATIONS GRATUITES iOS :

QuickClip (v3.2, 19 Mo, iOS 10.0, keishi okazaki) passe de 1,09 € à gratuit.



Sauvegardez ce que vous copiez/coller dans le presse-papier pour pouvoir vous y retrouver très facilement.



Ainsi, il vous sera simple de faire des sélections de texte et les assembler dans un seul et même endroit.



Les +: Plutôt pratique d'avoir un historique du presse papier

Intégration dans le Notification Center Télécharger l'app gratuite QuickClip





DayCost Pro (v5.7, 46 Mo, iOS 9.3, LingLing Chen) passe de 3,49 € à gratuit.



Une très bonne application pour faire ses comptes et gérer ses dépenses au quotidien. Le développeur annonce une saisie des montants en 3 secondes grâce à une interface épurée et notamment au widget.



L'application est compatible Apple Watch et permet aussi d'attacher une pièce jointe (photo, texte) et de se créer des budgets. Pratique pour ne pas dépasser.



Les + : Un widget intégré

Des graphiques pour voir la tendance Télécharger l'app gratuite DayCost Pro





Kipkam (v1.8, 36 Mo, iOS 10.1, SaltyCrackers Co., Ltd.) passe de 2,29 € à gratuit.



Comment s'est passée votre journée? Avez-vous eu des problèmes?

1 minute par jour. Investissez-le dans l'exercice de respiration profonde qui calmera votre corps et votre esprit.



Le stress survient quels que soient le lieu et l'heure de la société moderne. Lorsque vous vous sentez étouffé, lancez KipKam et essayez de respirer profondément.

Une bonne respiration apaise efficacement votre stress.



Les + : Gérez votre stress Télécharger l'app gratuite Kipkam





JEUX GRATUITS iOS :

Motorsport Manager Mobile 3 (Course / Sports, v1.0.7, 598 Mo, iOS 11.0, Playsport Games Ltd) passe de 4,49 € à gratuit.



Développez votre propre écurie automobile à partir de rien et en prenant toutes les décisions cruciales. Engagez les pilotes, assemblez l'équipe, développez votre voiture et préparez stratégiquement la victoire.



Développé par Playsport Games, MMM3 vous met dans la peau d'un manager qui doit gérer tous les aspects du quotidien comme le recrutement de pilote, les réglages de la monoplace, l'investissement en R&D, mais aussi la préparation aux courses avec la stratégie (météo, arrêts aux stands, pneus, etc), les qualifications, ainsi que la course en temps réel. Vous pourrez la suivre grâce à un nouveau moteur graphique de grande qualité, et changer son cours avec les bonnes (ou mauvaises) décisions.



Les + : Simulation complète

Nombreux aspects à maitriser Télécharger le jeu gratuit Motorsport Manager Mobile 3





Adventures of Kidd (Action / Aventure, v1.5, 43 Mo, iOS 12, Dean Mortoo) passe de 3,49 € à gratuit.



Incarnez Kidd, un résident d'Adventureland où la vie quotidienne est un jeu vidéo, l'action est donc infinie. Battez-vous avec le livreur, les surfeurs et d'autres personnages dans des paysages vibrants.



C'est un jeu vidéo rempli de toutes les qualités rétro qui nous plonge dans les années 90 ! Télécharger le jeu gratuit Adventures of Kidd





Fox Eats Chicks (Action, v2.06, 14 Mo, iOS 8.0, Geza Maurer) passe de 3,49 € à gratuit.



FOX EATS CHICKS est un jeu de plate-forme en style pixel-art avec un mélange de furtivité, puzzles et action.



En effet, Fox Eats Chicks vous place au sommet de la chaîne alimentaire. Prenez le contrôle d'un renard rusé, et passer rapidement à travers chaque niveau engloutissant chaque oiseau. Mais attention, vous devrez réfléchir et utiliser vos capacités furtives pour chasser chacun d'entre eux.



Les + : Des notes à chaque niveau basées sur la vitesse

85 niveaux au look bien différents Télécharger le jeu gratuit Fox Eats Chicks





PROMOS iOS :

Pocket Build (Aventure / Simulation, v2.93, 413 Mo, iOS 9.0, MoonBear LTD) passe de 4,49 € à 1,09 €.



Avez-vous déjà voulu créer votre propre petit monde fantastique ? Une ferme, une sorte de château, ou juste une ville fantastique ?



Pocket Build est un jeu de monde ouvert où vous pouvez construire sans limites ni restrictions. Construis ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Les possibilités sont infinies!



Les + : C'est beau

Vous pourrez tout faire, ou presque Télécharger Pocket Build à 1,09 €





GRIS (Aventure, v1.4, 2,3 Go, iOS 10.0, Devolver) passe de 5,49 € à 2,29 €.



Jeune fille optimiste, mais hantée par une expérience douloureuse qui a ébranlé sa vie, Gris s'est égarée dans le tréfonds d'un monde qu'elle a créé de toutes pièces. Son périple à travers les méandres du chagrin se reflète sur sa robe, vêtement éthéré lui conférant de nouvelles capacités qui l'aideront à se frayer un chemin au cœur de cette réalité estompée.



Au fil de l'histoire, Gris évolue et ressent une gamme d'émotions différentes. Elle perçoit alors son monde sous un tout autre jour et découvre ainsi des sentiers insoupçonnés que ses capacités naissantes lui permettent d'explorer. Télécharger GRIS à 2,29 €





This War of Mine (Aventure / Simulation, v1.6.1, 586 Mo, iOS 8.0, 11 bit studios s.a.) passe de 14,99 € à 2,29 €.



Ceux d'entre vous qui jouent sur PC connaissent peut-être déjà ce titre totalement atypique du studio 11 bit studios (Série des Anomaly) qui propose une expérience de survie en temps de guerre d'un genre différent de ce qu'on voit d'habitude. En effet, contrairement à la plupart des jeux qui se déroulent dans un contexte de guerre, dans This War of Mine, le joueur ne contrôle pas un super soldat à la Rambo. Au lieu de cela, il devra aider un groupe de civil à survivre dans une ville assiégée et pleine de dangers mortels.

Du coup, le rythme est plutôt lent et vous devrez réaliser de nombreuses actions pour progresser, tout en faisant attention au temps qui passe mais aussi à vos besoins (manger, dormir, etc).



Bien vu et en plus très intéressant écran en main. On se prend à contempler le jeu qui est franchement sublime. Attention, ce jeu est très prenant et chronophage !



Les + : Superbe ambiance sombre

Des décisions difficiles à prendre à certains moments

Original Télécharger This War of Mine à 2,29 €