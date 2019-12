Apple supprime l'app ToTok pour espionnage (Google aussi)

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

1

Disponible sur iOS et Android, l'app a été supprimée en urgence. ToTok était une app de messagerie pour s'échanger des messages écrits, vocaux et vidéos, mais elle était aussi une bonne alternative à FaceTime. Comme le fait WhatsApp, Facebook Messenger ou Skype !

Un espionnage permanent des utilisateurs

Des centaines de milliers de personnes à travers le monde ont donné leur confiance aux développeurs de cette application, qui en réalité espionnaient ses utilisateurs.

Il y a quelques semaines, des fonctionnaires du gouvernement américain ont découvert la phase cachée de l'application ToTok. Ils ont pu voir que le gouvernement des Émirats arabes unis se servait de l'app pour espionner ses citoyens. Les États-Unis sont même quasiment sûrs que ToTok a été développé par ce gouvernement qui avait des accès spécifiques aux fonctionnalités de ToTok.

Pour que l'application fonctionne bien aux Émirats arabes unis, les hauts dirigeants du pays avaient restreint les applications du géant Facebook pour que les utilisateurs arrêtent de communiquer via les classiques WhatsApp et Facebook Messenger. Perdant ces applications, ils se sont mis à rechercher d'autres applications pour discuter avec les proches. Et tiens... ToTok lui était disponible et non restreint !

Un succès aussi en Europe, en Asie et en Afrique

L'application a aussi connu une forte croissance un peu partout dans le monde. Progressivement, ToTok montait dans le classement des apps ayant le plus de téléchargements sur les stores d'applications.

En Chine, l'app avait gagné en popularité au point où le géant chinois Huawei avait inclus l'application dans l'une de ses publicités.



Aujourd'hui, en plein succès, elle a brutalement été retirée de l'App Store et du Google Play alors qu'elle était dans le top des apps sociales.



Source