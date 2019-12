La version mobile d'iCloud.com s'enrichit avec Notes, Photos et Rappels via Face ID

Il y a 1 heure (Màj il y a 17 min)

Julien Russo

1

Apple vient de mettre à jour la version mobile d'iCloud. Les utilisateurs ont désormais une interface plus complète et retrouvent les fonctionnalités qui existent depuis longtemps sur la version web standard. Voyons les nouveautés.



L'authentification via Face ID/Touch ID

Auparavant quand on allait sur iCloud.com depuis son iPhone, les fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles vous invitaient à vous rapprocher de l'application iOS en question.

Aujourd'hui, vous pouvez accéder à vos photos, vos notes et vos rappels avec au préalable une authentification via Face ID ou Touch ID dès que vous aurez validé l'URL sur Safari.

Bon, après vous l'aurez remarqué, le "Bonjour" ou "Bonsoir" semble être calé sur le fuseau horaire de la Californie, puisqu'on ne dit pas "Bonsoir" à 09:43...

L'intérêt d'iCloud est principalement utile quand vous avez perdu ou qu'on vous a volé un appareil Apple, vous pouvez facilement le retrouver via l'app Localiser.



Pour les autres applications, on retrouve tout directement sur notre iPhone, il n'y a pas de réelle utilité. Cependant, ça peut toujours servir si par exemple vous êtes temporairement sur un appareil Android et que vous souhaitez accéder à vos notes, vos rappels et vos photos hébergées sur iCloud !