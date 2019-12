Huawei a créé les équivalents de Google Maps et Gmail

Il y a 1 heure (Màj il y a 34 min)

Guillaume Gabriel

Décidément, Huawei ne perd pas de temps, et c'est totalement compréhensible : suite à leur sombre histoire avec le gouvernement américain, les obligeant de ne plus travailler avec les firmes locales, le groupe chinois a dû travailler sur son propre OS mobile pour oublier Android.



Si HarmonyOS n'est pas encore déployé officiellement, les développeurs se préparent à proposer des outils créés en interne, et aujourd'hui, nous apprenons que ces derniers ont déjà une alternative à Google Maps et Gmail. C’est la suite logique de notre précédent article où nous faisions état des méthodes de Huawei pour venir convaincre les développeurs français de réaliser des apps pour App Gallery sans SDK Google.

Huawei a déjà préparé les alternatives de Google Maps et Gmail

Les deux applications développées en interne devraient rapidement être prêtes, étant donné que le groupe annonce une finalisation prévue avant la fin de l'année, donc dans quelques jours.



Pour ce faire, Huawei s’est tourné vers des développeurs indiens et chinois, dans un souci de rapidité. Charles Peng, PDG de Huawei et Honor en Inde :

Huawei est en contact avec des développeurs chinois et indiens, ce qui nous aidera en Inde ainsi que dans des régions comme l’Europe. Dans chaque pays, nous nous concentrerons sur la fourniture des 100-150 meilleures applications aux clients via HMS (Huawei Mobile Services).

Les Huawei Mobile Service sont donc destinés à remplacer les services de Google, dont Maps, Gmail ou encore Google Pay.



