Deezer lance une nouvelle app qui va vous faire chanter !

Deezer a donc souhaité s’adresser à tous les fans de karaoké en leur proposant de tester leurs cordes vocales avec la possibilité de supprimer la voix ou de régler son volume doucement ou plus fort. Cette première phase expérimentale permettra également de tester l’appétence pour cette toute nouvelle technologie

Vous allez passer des soirées fantastiques grâce à cette toute nouvelle application. Deezer propose dès maintenant une appli basée sur une technologie open-source appelée « Spleeter ». L’idée est bonne, puisque cela permet à la plateforme de streaming de toucher un grand public et de faire parler de la marque dans des moments conviviaux entre amis !

Karaoke by Deezer est une application de karaoké pas comme les autres ! Proposant un nouveau divertissement pour ses abonnés, la plateforme de streaming française a inclus de l’intelligence artificielle pour se démarquer.

