Tuto vidéo : Apple explique comment changer les embouts des AirPods Pro

Il y a 52 min

Julien Russo

Réagir

Vous avez été nombreux à recevoir les derniers écouteurs d’Apple. Les AirPods Pro ont très vite été en rupture de stock après leur commercialisation, c’est d’ailleurs toujours le cas à l’heure actuelle chez de nombreux vendeurs tiers. Sachant le succès de ses écouteurs, Apple a tenu à faire un tutoriel vidéo pour vous apprendre comment enlever avec délicatesse les embouts des AirPods Pro !

Apprenez à enlever vos embouts

Il est très facile d’enlever les embouts des AirPods Pro, la firme californienne le montre même dans une vidéo explicative ! Fourni avec trois tailles différentes, il est fort probable que vous ayez besoin d’enlever puis de remettre les embouts pour tester la taille qui vous convient le plus.

Et justement... C’est pile dans cette situation que le tutoriel vidéo d’Apple prend tout son sens.





Dans une vidéo courte, avec des explications simples et des images bien détaillées, Apple vous montre comment retirer les embouts de vos AirPods Pro. C’est d’ailleurs les mêmes explications que reçoivent les employés Apple dans les boutiques de la firme californienne. On notera que notre guide utilisateur pour AirPods est d'ailleurs toujours autant apprécié et qu'il a été mis à jour récemment.