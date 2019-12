Realme : Une imitation des AirPods à 50€

Jusqu'où peut aller une entreprise en copiant le produit d'une autre ? Très loin visiblement, la marque Realme qui est d'origine chinoise vient de créer la polémique avec la sortie de ses écouteurs sans fil au doux nom de "Buds Air". Cela vous rappelle-t-il un produit Apple ?

Une imitation de A à Z des AirPods à 50€

Les Buds Air sont probablement les écouteurs qui ressemblent le plus aux AirPods, même une contrefaçon n'arriverait pas à faire mieux !

Si vous ne connaissez pas l'entreprise Realme, il s'agit d'une marque qui appartient au groupe BBK Electronics, on y retrouve OnePlus, Vivo et Oppo, des marques qui sont connus mondialement. Réputé pour souvent regarder ce que fait le voisin, Realme est une fois de plus accusé de plagiat pour ses nouveaux écouteurs, les Realme Buds Air.

Cela aurait pu passer inaperçu, mais ce bad buzz était inévitable, puisque les Buds Air ressemblent trait pour trait aux AirPods d'Apple.

Une puce R1

Chaque écouteur possède une puce R1, il s'agit d'un composant interne développé par la firme, qui permet d'améliorer la latence audio. Une amélioration similaire aux AirPods Pro, qui ont une latence des plus bas sur le marché des écouteurs sans fil (environ 120 ms).

Comme la majorité des écouteurs en 2019, le Bluetooth 5.0 sera de la partie, ce qui leur permettra de maintenir une connexion avec un iPhone ou un smartphone Android sans coupure ou interruption.



Les écouteurs de Realme se connectent de la même façon que les écouteurs d'Apple, sur un smartphone de la marque, à chaque ouverture de la boite contenant les écouteurs, une pop-up s'ouvre vous indiquant qu'ils sont détectés et vous montrent le % de charge actuelle.



Tout comme le font les AirPods, l'utilisateur aura également des commandes tactiles (tap, double tap et triple tap), on pourra donc faire pause sur la musique, passer à la musique suivante, déclencher l'assistant vocal... Realme annonce une compatibilité qu'avec Google Assistant. Vous ne pourrez donc pas déclencher Siri avec les Buds Air.

Autre fonctionnalité intéressante, la détection de l'oreille, si vous ôtez les écouteurs, la musique s'arrêtera et reprendra dès que vous les remettez.

Une autonomie intéressante

En ce qui concerne l'autonomie, c'est un peu moins que les AirPods, nous avons 3 heures de lecture en continu, et le boitier de charge peut contenir jusqu'à 17 heures d'autonomie.

À comparaison, les AirPods ont 5 heures d'autonomie et 24 heures pour la boite de recharge. Mais bon, vu la différence de prix, les utilisateurs ne vont pas faire les difficiles !

Dernière information concernant la recharge, le boitier prend en charge la recharge sans fil comme les AirPods 2. Vous aurez aussi un indicateur LED et un port USB type-C.

Les couleurs, la disponibilité et le prix

Contrairement aux AirPods, Realme propose plusieurs coloris, que ça soit pour le boitier de charge ou pour les écouteurs. On retrouve les couleurs blanche, jaune et noir.

Concernant la disponibilité, ils devraient bientôt être commercialisés pour l'Europe avec un tarif d'environ 50€. Ce qui devrait séduire beaucoup de personnes.