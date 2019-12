WhatsApp : la fonction d’auto destruction de messages abandonnée ?

Nous vous en parlions il n’y a pas longtemps. Le groupe Facebook testait dans le cadre d’une version bêta sur Android, la fonction d’auto-destruction des messages envoyés dans une conversation WhatsApp. Aujourd’hui, cette fonctionnalité semble avoir été abandonnée.

La fonction a été remplacée

Les utilisateurs WhatsApp étaient heureux, l’application de messagerie allait enfin proposer une fonction similaire à celle proposée par Snapchat, l’auto-destruction des messages envoyés dans une conversation.



La fonction s'appelait « Disapearing Message » et elle permettait à l’utilisateur expéditeur de faire disparaître son message chez le destinataire sur un délais prédéfinis. Celui-ci allait de 5 secondes à une heure !

Maintenant que la bêta est terminée, la nouveauté était censée arriver dans la version publique. Cependant, la fonction a été transformée en « Delete Message » et ne fonctionne que dans les conversations de plus de 2 personnes.



Nous ne savons pas si un jour cette fonctionnalité verra le jour pour les conversations simples, mais cela permettrait probablement à WhatsApp d’ajouter un petit plus à son service face à Snapchat !

