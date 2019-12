Anker sort le premier Flash externe pour iPhone certifié MFI

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

La célèbre société de produits USB Anker a un tout nouvel accessoire iPhone dans ses cartons. Annoncé cette nuit par email, il s’agit du tout premier Flash LED externe pour iPhone ayant reçu la certification MFI - Made For iPhone.



Voila qui devrait plaire aux photographes mobiles qui trouvent le flash intégré trop faiblard ou qui n’ont pas été conquis par le mode nuit de l’iPhone 11.

Enfin des Flash externes certifiés par Apple pour nos iPhone

Le nouveau gadget d'Anker confirme donc une rumeur du début du mois concernant les accessoires flash à venir qui seront bientôt certifiés dans le programme de licence Apple Made For iPhone. Il semble qu'Anker possède le tout premier accessoire de ce type. Les flashs externes existent déjà pour l'iPhone, mais tout simplement pas dans le cadre du programme MFi. La différence est qu’ici l’accessoire est validé par Apple et s’intègre parfaitement au logiciel et au matériel. De quoi avoir une synchronisation excellente entre la prise de vue et le flash.



Anker sortira son nouveau flash le mois prochain sur son site Web et sur Amazon. Le prix est fixé à 49,99 $ et est conçu pour être un accessoire natif d'Apple, de sorte que l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro devraient le reconnaître et pouvoir déclencher le flash à partir de l'application principale de l'appareil photo ainsi que des applications tierces.



Pour ce qui est de la partie technique, le Flash LED d’Anker peut réaliser 10 000 prises de vue par charge, a une portée 2x supérieure à celle des derniers iPhone et est 4x plus lumineux. Le tout se branche et recharge par câble Lightning. Enfin, il est possible d’utiliser un diffuseur fourni et amovible.



Bizarrement, Anker ne mentionne que l’iPhone 11 au rayon de la compatibilité, nous vérifierons si les autres iPhone y auront droit à sa sortie en janvier 2020.