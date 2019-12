Apple Plans : La couverture des États-Unis est désormais complète et bien plus fiable

Apple Plans vient de connaître une avancée phénoménale. En retard par rapport à Google Maps, l'application de cartographie d'Apple a maintenant la fierté de dire que tous les États-Unis sont couverts, grâce à un long travail de l'équipe de Plans et aux voitures LIDAR qui ont parcouru les USA pour collecter les données dans tous les États.



La promesse a été tenue

Vous souvenez-vous d'Eddy Cue qui avait déclaré lors de la WWDC 2018 qu'Apple allait proposer l'intégralité de la carte des États-Unis avant l'année 2020 ? Le défi avait été relevé par l'équipe de Plans qui ont tout donné pour rendre possible cette promesse. Aujourd'hui, à 3 jours avant 2020, Apple a annoncé qu'Apple Plans proposait désormais une carte des États-Unis bien plus précise et détaillée.





Avant / Après

Comme vous pouvez le constater dans la comparaison ci-dessus, les détails ont atteint un niveau exceptionnel. On retrouve également plus de verdure et les bâtiments apparaissent, alors qu'ils étaient avant complètement invisible.



Une grosse amélioration qui concerne pour l'instant que les États-Unis, mais la firme californienne devrait également proposer une évolution similaire prochainement dans d'autres pays. Le but étant toujours d'améliorer son application de cartographie pour venir concurrencer Google Maps.



