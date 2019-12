Noël de l'App Store J6 : promo Asphalt 9 et Fitness Challenge

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

2

Encore et toujours les mêmes cadeaux pour le Noël de l'App Store avec des promotions sur les achats intégrés. Cette fois, ce sont Asphalt 9: Legends et 30 jours Fitness Challenge qui sont mis à l'honneur. Encore des apps et jeux gratuits qui affiche une réduction sur les in-apps, même pour le dernier jour.



Asphalt 9: Legends

Au programme de Asphalt 9, un contenu incroyable avec pas moins de 80 circuits qui s’éparpillent sur 60 saisons et 900 courses. Également, un mode multijoueur complet qui propose des courses à 8 joueurs en temps réel. Le jeu de Gameloft a marqué les esprits avec des graphismes sublimes grâce aux technologies HDR (High Dynamic Range) et PBR (Physically-based rendering) et une modélisation de grande qualité. Même le modèle freemium ne vient pas gâcher la fête, sauf pour les gamers trop accrocs. En effet, on peut faire six courses avec un plein d'essence (sorte de monnaie du jeu), ensuite il faudra patienter 5 minutes. C'est rapide mais Apple permet d'avoir une réduction de 50% sur certains in-apps

30 Jours Fitness Challenge

Le second et dernier cadeau de l'année concerne l'app "30 jours Fitness Challenge" qui permet d'éliminer le trop plein de gras et de sucre accumulés pendant les fêtes. Un programme personnalisé pour reprendre la forme en un mois avec une réduction de 60% sur la formule à la semaine.



Encore un cadeau mesquin de la part d'Apple qui aurait pu probablement s'abstenir d'une telle campagne. Qu'en pensez-vous ?

