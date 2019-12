Mazda pense que les voitures électriques sont plus polluantes que le diesel

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

3

Et si les voitures électriques avaient un impact bien plus important sur la santé de la planète ? C'est en tout cas ce que pense le constructeur Mazda, qui n'hésite pas à sortir ses griffes, affirmant que les véhicules sont pires que les moteurs diesel.



Cette déclaration se base sur des hypothèses sur la façon dont les véhicules électriques sont fabriqués, et c'est ce que le nippon souhaite prouver pour faire changer les choses.

Mazda s'inquiète pour la planète avec les voitures électriques

Selon le directeur de recherche européen de la marque, Christian Schultze, les véhicules électriques auraient un impact bien plus négatif sur la planète que celui laissé par les moteurs diesel.



Une pensée qui se prouve par la commercialisation du véhicule MX-30 qui n'a qu'une modeste batterie de 35,5 kWh. Pourquoi ? Car cette dernière a une empreinte globale d'émissions de CO2 équivalente à une Mazda 3 diesel. Pire encore, les batteries à longue portée seraient pires pour l'environnement selon lui.



La société a déterminé qu'une batterie de 95 kWh nécessiterait plus d'émissions à cause d'une utilisation prolongée. Cependant, la firme se base sur les moyennes européennes de production d'électricité depuis 2016, sans prendre en compte les avancées présentes et futures...



Qu'en pensez-vous ? Est-ce que le "tout électrique" est une bonne solution, sachant que les premiers véhicules

propulsés ainsi ont été lancés puis abandonnés il y a cent ans en arrière.



Source