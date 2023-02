Mercedes prépare un MB.OS payant pour ses voitures électriques

Mercedes-Benz développe un nouveau système d'exploitation interne pour alimenter sa prochaine génération de véhicules électriques. Annoncé lors d'un événement organisé par le constructeur en Californie, Mercedes a déclaré que le MB.OS (abréviation de "Mercedes-Benz Operating System") apportera des améliorations en matière de sécurité, de conduite automatisée et de navigation. Mais il y a un hic.

Un modèle économique discutable

Le constructeur automobile travaille avec plusieurs partenaires pour construire sa nouvelle pile logicielle, dont NVIDIA, Luminar et Google. Mercedes s'appuiera sur NVIDIA pour son expertise en matière de logiciels, de données et d'intelligence artificielle. Le chipset Orin du fabricant de GPU alimentera également la première génération de voitures électriques que Mercedes construira sur la base de sa future plate-forme Mercedes Modular Architecture (MMA). Le constructeur allemand prévoit l'arrivée du premier véhicule électrique MMA d'ici 2025.

© Mercedes

Du côté de Luminar et Google, le premier fournira à Mercedes sa technologie LiDAR, tandis que le second travaillera avec l'entreprise pour créer une expérience de navigation de marque intégrant des fonctionnalités de Google Maps, certainement comme vu avec Maps HD chez Volvo. En attendant, Mercedes s'associe à Google pour intégrer les données "Place Details" de la société dans toutes les voitures équipées de la dernière version de son système d'infodivertissement MBUX. Vous pouvez utiliser cette intégration pour rechercher un tas d'infirmation sur un commerce, photos et avis y compris. Comme Tesla, Mercedes prévoit d'ouvrir MB.OS à d'autres partenaires, notamment TikTok, Zoom et même Rovio, le développeur d'Angry Birds.



Tous les véhicules électriques basés sur la plateforme MMA seront livrés avec le matériel nécessaire à la conduite automatisée de niveau 2. Mercedes travaille également avec NVIDIA et Luminar pour proposer Drive Pilot, un système de conduite automatisée de niveau 3. Le logiciel arrivera plus tard cette année dans les modèles EQS et Classe S de 2024. Mais surtout, MB.OS sera constamment amélioré via des mises à jour "over-the-air", ce qui lui permettra d'ajouter de nouvelles fonctionnalités aux voitures existantes.



Si c'est une bonne idée, l'entreprise n'hésite pas à dire que certaines mises à jour seront payantes ou feront l'objet d'un abonnement. En fait, Mercedes a déjà annoncé une poignée de packs logiciels à venir. MB.Connect, par exemple, regroupera les fonctions de navigation, de divertissement et de communication de la société. D'autres packs, comme MB.Charge, donneront aux clients un accès prioritaire aux stations de recharge Mercedes-Benz. Le constructeur automobile affirme qu'il permettra aux conducteurs d'explorer et d'acheter des mises à niveau pour leur véhicule en ligne, via l'application mobile Mercedes et directement depuis la voiture.

L'entreprise est convaincue que cette approche stratégique du développement des logiciels et du matériel sera à l'origine de revenus à vie ainsi que de contributions supplémentaires.

Vous en pensez quoi ? Apple pourrait avoir la même approche avec sa future Apple Car...