Microsoft dépose un brevet en lien avec l'iPhone

Il y a 1 heure (Màj il y a 4 min)

Julien Russo

Microsoft + Skype + Station d'accueil + iPhone. Vous allez me dire... Quel est le rapport ? Il y en a pourtant un. La firme américaine a déposé un nouveau brevet à l'USPTO la semaine dernière. En effet, Microsoft a imaginé un produit qui sera fort pratique à la fois pour les professionnels, mais aussi pour les utilisateurs de Skype en général !

Une station d'accueil pas comme les autres

Des stations d'accueil qui peuvent servir pour des conversations de type vidéoconférence, ce n'est pas nouveau. Cependant, la nouvelle station de Microsoft vise particulièrement deux choses : son application Skype et l'iPhone.

Dans le brevet qui a été déposé, la firme américaine y explique une station d'accueil comportant un connecteur Lightning ainsi qu'un grand haut-parleur localisé derrière la station d'accueil.



Ce qu'a remarqué Patently Apple c'est que tous les schémas insérés dans le dépôt de brevet font toujours référence à l'iPhone. Il serait donc logique que Microsoft ne vise que les possesseurs du smartphone d'Apple. Un autre indice va dans ce sens, c'est le connecteur qui n'est que Lightning, ce qui rend incompatible tous les autres smartphones sous Android qui sont sur de l'USB-C.

Une nouvelle façon d'améliorer la fréquentation de Skype

Depuis que Microsoft a racheté Skype, l'application se porte plutôt bien, mais souffre malgré tout de la concurrence de Facebook, puisque le géant des réseaux sociaux propose les mêmes fonctionnalités via ses applications WhatsApp et Facebook Messenger. Des conversations écrites et des appels vidéos !

En plus, c'est l'endroit où l'on échange majoritairement de nos jours. Pourquoi aller sur Skype pour des appels vidéos quand on peut l'avoir directement dans les apps de Facebook ?



À travers cet accessoire, Microsoft organise une stratégie pour fidéliser ses utilisateurs afin qu'ils effectuent leurs appels vidéos via son service et pas un autre, puisque cette station d'accueil fonctionnera seulement avec Skype.

En plus du haut-parleur

Dans le brevet, cette station d'accueil annonce un autre détail bien sympathique. On vous a parlé un peu plus haut d'un haut-parleur derrière la station, mais il y aura aussi un voyant lumineux pour indiquer un nouvel événement, un appel entrant ou qu'une réunion est en cours de lancement.



Nous n'avons pour l'instant aucune information sur la disponibilité et le tarif de cette station d'accueil. Il est possible que cette station d'accueil soit le résultat d'une collaboration entre Apple et Microsoft.