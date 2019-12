Snapchat va bientôt lancer Bitmoji TV

Il y a 5 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Il n'y a pas un trimestre où Snapchat ne lance pas une nouveauté fun pour ses utilisateurs ! Le réseau social préféré des adolescents va prochainement lancer une série qui fera de votre Bitmoji, une star.



Prochainement dans Discover

Des séries avec les Bitmoji vont bientôt arriver dans le Discover de Snapchat. Le principe sera simple, il s'agira d'un épisode personnalisé avec votre avatar et celui de vos amis. Les Bitmoji seront des acteurs dans des situations particulières et déjà prédéfinies, comme des missions d'agent secret, des attaques de zombies et un équipage de vaisseau spatial.

Pour créer votre propre épisode, il n'y aura rien de plus simple, il suffira de vous inscrire à l'avance pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, qui devrait voir le jour courant le mois de février 2020. Pour l'instant, le réseau social termine les dernières retouches pour que le Bitmoji TV soit opérationnel.



Snapchat ne s'est pas exprimé en ce qui concerne les fréquences des nouveaux épisodes. On ne sait pas si ce sera toutes les semaines ou tous les mois.



Si le réseau social prépare cette nouveauté, c'est en partie pour augmenter la fréquentation de Discover, qui reste à l'abandon chez trop d'utilisateurs de Snapchat. Bitmoji TV serait une nouvelle stratégie pour inciter les fidèles de l'application à retourner voir les Stories et émissions. Ce qui au passage permettrait aussi d'augmenter les revenus publicitaires.

Voici à quoi ça devrait ressembler :

