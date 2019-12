Apple TV 4K : que vaut la télécommande de Salt ?

L'Apple TV 4K est un petit décodeur très populaire qui était qualifié de hobby par Steve Jobs et qui se révèle être de plus en plus prisé, notamment par les opérateurs qui remplacent leur box par celle qui a une interface facile à utiliser, un App Store et des options pour jouer et pour regarder toutes sortes de contenus. Malgré tout, certains se plaignent de la télécommande Siri apparue en 2015 avec l’Apple TV 4K (5ème génération). La manette serait trop compliquée à utiliser du fait d’un nombre de boutons trop restreint.



Dans cet esprit, la société suisse Salt qui appartient au même groupe que Free, a créé une télécommande alternative pour Apple TV en septembre dernier. Nos confrères de Macrumors ont pu la tester.

Une télécommande tierce pour l’Apple TV 4K

Conçue uniquement pour les clients Salt, la télécommande alternative a été conçue en étroite collaboration avec Apple après que la base de clients de Salt TV se soit plainte de la télécommande par défaut.



Disponible pour un 19,95 francs suisses, la Salt Remote ressemble plus à une télécommande traditionnelle qu'à la version d'Apple, avec notamment bien plus de boutons. Elle est aussi plus imposante, forcément, ce qui permet de ne pas l’égarer.



Sortie de sa boite, la version Salt fonctionne sans réglage avec l’Apple TV, un appairage invisible.



Ici, point de zone tactile, point de Siri ou même de bouton d’accueil. A la place, il faudra tout faire avec les flèches directionnelles, mais aussi les boutons de volume ou encore de contrôle de lecture. De quoi simplifier l’utilisation face aux gestes et à la voix nécessaire sur l’autre modèle.



La seule chose à savoir finalement, c’est que le bouton Menu doit être maintenu pour revenir à l’accueil. Mais impossible d’afficher le multitâche par exemple. Ce sont les quelques inconvénients qui ne semblent pas perturber les suisses qui plébiscitent ce contrôleur plus familier.



Enfin, la télécommande nécessite deux piles AAA qui doivent être remplacées tous les six mois en moyenne. Mais bon, à moins d’être client Salt en Suisse, vous ne pourrez pas vous la procurer.



En tout cas, il est intéressant de voir qu’Apple autorise ce genre d’accessoire, non ?





