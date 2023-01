Un léger souci avec la télécommande de la dernière Apple TV 4K

Les réclamations se multiplient jour après jour pour tenter d'alerter la marque. En attendant, n'hésitez pas à utiliser Apple TV Remote via le centre de contrôle de votre iPhone. Cela permet de naviguer dans l'interface de son Apple TV sans avoir besoin de la télécommande de base. Impossible pour le moment de savoir si c'est un bug logiciel ou matériel, mais la plupart des utilisateurs touchés confirment que le problème est apparu depuis l'installation de tvOS 16.2 . Espérons que cela soit rapidement résolu.

Les possesseurs de la nouvelle Apple TV 4K peuvent rencontrer un problème de connexion avec la télécommande Siri Remote. Il arrive parfois qu'elle ne détecte plus le boîtier TV, ce qui la rend inutile.

