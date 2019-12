iPhone 2020 : retour du Touch ID sans Face ID ?

Apple a toujours voulu créer un iPhone sans fioriture, confirmé notamment par Jony Ive à la sortie de l'iPhone X. Apple voudrait juste une plaque de verre. Nous y sommes presque, il suffit de supprimer l'encoche, chose qui revient de plus en plus du côté des rumeurs. Justement, un nouveau rapport suggère que cela pourrait être vu dans l'iPhone 12 Pro d'Apple en 2020 grâce en partie à un lecteur d'empreintes digitales intégré à l'écran ...

La combinaison Touch ID + Face ID

De nombreux rapports antérieurs ont évoqué le fait qu'Apple pourrait intégrer un capteur Touch ID sous l'écran, tout en conservant suffisamment d'encoche pour Face ID.



L'analyste fiable d'Apple, Ming Chi-Kuo, a suggéré que cet iPhone bi-biométrique serait vu pour la première fois en 2021, déclarant qu'Apple avait de nombreux défis techniques à surmonter en premier. Pour lui, les 18 prochains mois vont permettre de résoudre de nombreux problèmes techniques, ce qui permettra à Apple de proposer l'expérience de haut niveau qu'elle recherche dans ses appareils.



Pour Bloomberg, Apple pourrait même sortir le premier modèle Bi-ID en 2020, mais Samsung a déjà démontré que la chose était difficile avec un lecteur d'empreintes digitales intégré défectueux sur le Galaxy S10. Ce n'est pas qu'il fonctionnait mal mais qu'il était très facile à duper avec une imprimante 3D par exemple. Du coup, les banques ont verrouillé ce système de reconnaissance pour les possesseurs du S10 sous Android.

Finalement, que Touch ID ?

Un nouveau rapport va plus loin en prédisant qu'un iPhone sans encoche avec lecteur Touch ID intégré sera le modèle haut de gamme de 2020 - et qu'Apple abandonnera Face ID. Il s'agit de l'iPhone 12 Pro. LetsGoDigital cite une note du Credit Suisse.



Depuis quelques mois, nous savons qu'Apple a choisi un tout nouveau design de téléphone pour 2020. China Times a pu recueillir des informations révélatrices au MWC Shanghai sur une présentation du Credit Suisse. Le fournisseur de services financiers suisse a indiqué que les fournisseurs d'Apple finalisaient le développement d'un affichage plein écran pour l'iPhone 2020.

Pour obtenir un affichage plein écran, une caméra TrueDepth sera traitée sous l'écran. Le nouvel Apple iPhone 12 aura également un scanner d'empreintes digitales intégré. La fonctionnalité Face ID est donc annulée.



La caméra sous écran ne sera trouvée que dans le modèle haut de gamme, a indiqué la publication chinoise, et donc sans Face ID. Le site note ensuite trois brevets de conception Apple pour un iPhone sans encoche. Apple Inc. a déposé trois brevets de conception notables au Japon, montrant un iPhone sans encoche. La documentation a été publiée par le JPO (Office japonais des brevets) le 23 décembre 2019 et comprend quatre images par brevet.



Bref, tout ceci nous parait hautement improbable, Apple n'aurait pas intérêt à revenir au Touch ID après avoir sorti la meilleure solution de reconnaissance faciale. Une combinaison des deux oui, un retour en arrière non.