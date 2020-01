Qosbee : L'app qui vous indique le meilleur opérateur

Avant de choisir votre nouvel opérateur, il est toujours intéressant (et important) de se renseigner sur la couverture dans les deux lieux où vous passez le plus de temps : votre domicile et votre travail. Il y a deux solutions, soit vous pouvez demander à un proche déjà chez l'opérateur ou trouver vous-même l'information grâce à Qosbee, cet outil absolument fantastique !

Quel opérateur vous apporte les meilleures performances ?

Qosbee est une application iOS qui pourrait fortement vous aider dans le choix de votre opérateur. En effet, l'application agit sur trois points : le meilleur réseau où vous êtes en ce moment, à l'adresse que vous définissez et le potentiel de votre connexion comparé aux autres opérateurs.



Dans une petite ville, il peut y avoir 3 antennes Orange, 2 de Free Mobile, 1 de Bouygues Télécom et 0 de SFR. Dans la logique des choses, vous allez vous dire "Je prends un forfait chez Orange, puisque c'est eux qui ont le plus d'antennes".



Cependant, le nombre d'antennes ne représente pas forcément la qualité du réseau à l'adresse où vous vous trouvez. Grâce à Qosbee et sa communauté, vous pourrez voir en un coup d'oeil l'opérateur qui vous satisfera le plus en ce qui concerne la qualité du débit download, du débit upload, de la navigation web et du streaming.



Voici ce que vous pourrez voir une fois l'adresse saisie :

Par exemple, à cette adresse, on peut voir que l'opérateur qui fonctionnera le mieux est... Bouygues Télécom !

Ces résultats sont autant détaillés grâce à la communauté de Qosbee qui, en faisant des tests de débit via l'application, crée inconsciemment des cartes géographiques des meilleures couvertures des opérateurs.

Quand vous appuyez sur les données de chaque opérateur s'affichent les estimations en Mb/s, mais également le temps de latence.

Le test des performances avec appréciation

Qosbee vous propose aussi de tester les performances de votre connexion 4G. À travers des appréciations sous forme de visage souriant ou triste, l'application vous montrera aussi les résultats "comparés aux autres". Tout comme l'application nPerf, des points seront attribués en fonction de la qualité de votre débit.



Pour résumer, Qosbee est une application fortement recommandée avant de prendre la décision de changer d'opérateur. Elle permet efficacement et rapidement de se donner une idée sur la qualité du réseau avant que vous ayez reçu et activé votre nouvelle carte SIM.

Sur plusieurs tests effectués à différentes adresses, nous n'avons pas remarqué de "préférence", l'application reste neutre, l'opérateur qui revient le plus est évidemment Orange, mais Free Mobile qui est souvent critiqué pour la qualité de son réseau est fréquemment arrivé premier, parfois plus qu'Orange et Bouygues Télécom !



Ensuite, libre à vous de regarder les meilleures promotions du moment sur les forfaits.



L'application est gratuite et disponible sur iOS et iPadOS.



