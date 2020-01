AirPods Pro, Apple Watch Series 6 et iPod Touch : Les fournisseurs d'Apple changent en 2020

Apple a décidé d'organiser plusieurs changements en ce qui concerne ses fournisseurs. Cela concerne essentiellement les AirPods Pro, mais aussi l'Apple Watch Series 6 et l'iPod Touch (qui est le dernier survivant de la gamme iPod).

Un renfort pour les AirPods

L'indiscrétion provient comme d'habitude du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, qui affirme que la société chinoise Goertek prendrait en charge l'assemblage des AirPods Pro à partir du premier semestre de 2019.

Immédiatement après, Apple va mettre sur le coup un second fournisseur nommé "Luxshare Precision" qui viendrait en guise de "soutiens" pour répondre aux très fortes commandes des AirPods Pro.

Il faut dire que la situation commençait à devenir urgente, puisque la production des AirPods Pro a eu du mal à suivre pendant les fêtes de fin d'année. Les stocks sur le site d'Apple étaient vides et rares étaient les revendeurs à pouvoir assurer une livraison avant Noël après le Black Friday.



On imagine que la firme californienne a dû perdre beaucoup d'argent en ne pouvant pas répondre favorablement aux commandes qui exigeaient un délai court pour la livraison.

La stratégie pour l'Apple Watch Series 6

Cette nouvelle année marquera l'arrivée de l'Apple Watch Series 6. Le fournisseur Luxshare Precision prendre la place de Quanta Computer pour la fabrication des puces de la Series 6.

La stratégie pour l'iPod Touch

Ming-Chi Kuo a également obtenu des informations exclusives sur le changement de fournisseur pour l'iPod Touch. D'après lui, Quanta Computer est aussi éjecté par Apple, puisque c'est BYD Electronic qui prendra la responsabilité de l'assemblage de l'ancien produit star d’Apple. Il n'y aura là aucun soutien de concurrent, BYD a obtenu l'exclusivité. Après on imagine que la demande en iPod Touch ne doit pas être phénoménale pour qu'Apple donne toute sa confiance à un seul fournisseur...



Autre bonne nouvelle pour BYD Electronic, le fournisseur s'occupera de 10 à 20% des commandes d'iPad non cellulaires. Un pourcentage qui devrait progresser si l'entreprise gère ses commandes et satisfait la direction de l'Apple Park.



