Tout comme Apple, l'application TikTok publie un rapport de transparence

Il y a 4 heures

Julien Russo

1

Les rapports de transparence ont la cote en ce moment, cela consiste à dévoiler aux clients ou aux utilisateurs dans le cas de TikTok, les pays qui ont le plus demandé de retraits de contenus ou d'informations durant une année complète. Pour la première fois depuis sa création, l'application préférée des adolescents a dévoilé la liste des pays qui l'ont le plus sollicité.



9 pays ont demandé des suppressions de contenus et 28 pays ont demandé des informations sur des comptes

TikTok est devenu une référence sur les stores d'Apple et d'Android. L'application qui est téléchargée chaque année des millions de fois connaît un succès fulgurant depuis sa création ! Récemment, TikTok a voulu faire comme Apple, parler à ses utilisateurs sans transparence. Aux États-Unis comme dans d'autres pays dans le monde, cela devient de plus en plus courant pour gagner la confiance de sa clientèle.

Dans un communiqué officiel, l'application explique : "Tout comme d'autres entreprises de technologie, nous recevons parfois des demandes de divers organismes officiels, comme des organismes gouvernementaux ou des responsables de l'application de la loi, qui nous demandent de prendre certaines mesures à leur demande. Il s'agit notamment de demandes de retrait de contenus jugés en violation des lois locales, ou de fourniture d'informations relatives aux comptes dans certaines circonstances définies, par exemple pour aider dans le cadre d'une enquête criminelle ou d'une demande d'urgence. Nous recevons également des demandes de retrait de contenu de la part de détenteurs de droits d'auteur qui cherchent à protéger leur propriété intellectuelle. "



Dans un rapport de transparence sont partagées toutes les demandes qu'effectuent les pays souhaitant la suppression d'un contenu ou des informations sur un utilisateur.

En France, sur la totalité de l'année 2019 il y a eu :

5 demandes légales

3 demande d'urgence

Pour les États-Unis, ce sont 68 demandes légales et 11 demandes urgentes.

Étonnamment, dans le classement des pays qui demandent le plus d'informations à TikTok, on ne retrouve pas la Chine. Quand la question a été posée à TikTok sur l'absence de certains pays dont la Chine, l'application a répondu que les pays qui ne sont pas mentionnés n'ont jamais pris contact avec l'application pour des demandes de ce genre.

Ce qui est un peu surprenant pour un pays comme la Chine qui est accusé d'espionnage via l'app TikTok.

Il se pourrait que TikTok ait volontairement retiré la Chine de son rapport de transparence. Surtout que d'après plusieurs rumeurs, de nombreuses vidéos montrant les manifestations dans les rues de Hong-kong ont subitement disparu !

Télécharger l'app gratuite TikTok