Apple et Imagination Technologies vont à nouveau travailler ensemble

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

En 2017, nous apprenions la cessation d'un partenariat de longue date pour Apple puisque le contrat avec la société Imagination Technologies venait d'être supprimé. Mais, qu'apportait cette collaboration à la Pomme ?



Il faut savoir que l'on parle d'une firme qui développe des solutions informatiques et électroniques destinées en grande partie au secteur mobile, dont notamment des processeurs et des puces.



Apple utilisait, depuis 2014, ces dernières pour la partie graphique des iPhone, avant d'opter pour du fait maison.

Apple renouvelle son partenariat avec Imagination Technologies

La belle nouvelle, c'est qu'un nouvel accord vient d'être trouvé entre les deux parties, pour une nouvelle collaboration qu'il est difficile de comprendre pour le moment :

Imagination Technologies annonce avoir remplacé le contrat de licence pluriannuel et à usages multiples avec Apple, annoncé pour la première fois le 6 février 2014, par un nouveau contrat de licence pluriannuel en vertu duquel Apple a accès à une plus vaste gamme de propriété intellectuelle d’Imagination en échange de droits de licence.

On parle de propriété intellectuelle et de licences sans que l'on en sache le détail, mais on imagine que les prochains iPhone pourraient à nouveau hériter d'une puce provenant de chez Imagination Technologies. Reste désormais à savoir quand...



