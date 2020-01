Comment l'encoche pourrait disparaître des futurs smartphones

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

2020 pourrait marquer un (petit) tournant au sein du marché des smartphones, avec la disparition progressive de la fameuse encoche pour une dissémination de l'appareil photo frontal sous l'écran.



C'était le but initial des téléphones « borderless », pouvoir laisser l'écran prendre la quasi-totalité de la taille de l'appareil, mais hélas, il n'a pas été possible de cacher le module, obligeant les constructeurs à faire des concessions.

Bientôt la disparition de l'encoche sur les smartphones ?

Inutile de chercher un tel modèle sur le marché, car pour le moment, ce n'est pas encore officiel, mais... la caméra frontale invisible se rapproche d'une réalité, et les premiers tests ont commencé.



C'est via Twitter que le compte Ice universe a indiqué que ce nouvel écran devrait voir le jour au cours de l'année, et qu'il portera le nom de « Mosaic ».

Des informations à prendre avec des pincettes bien sûr, mais nul doute que l'on verra ces écrans faire leur arrivée très prochainement. Oppo travaille notamment dessus, avec des premiers tests ouverts à la presse quelques mois en arrière.



Samsung, lui aussi, serait en plein développement de ce nouveau type d'écran en interne sans que l'on sache s'il figurera sur les prochains smartphones prévus pour février...



Apple y travaille également activement, la preuve avec les derniers brevets.



