Et si la future PS5 mettait une claque à la Xbox ?

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Guillaume Gabriel

L'année 2020 marque l'arrivée des deux nouvelles consoles de salon phares de Sony et de Microsoft : la PS5 d'un côté, et la Xbox Series X de l'autre.



Les premières études et analyses commencent déjà à voir le jour, et parmi eux, on retrouve celui de IHS Markit Technology, qui donne la prochaine machine nippone largement gagnante face à sa concurrente.



Ce n'est pas la seule donnée, puisque l'analyste de la firme estime que les ventes des deux consoles devraient être bien meilleures que la gamme précédente.

La PS5 devrait se vendre bien mieux que la Xbox

Piers Harding-Rolls, analyste chez IHS Markit Technology, a ainsi donné son point de vue sur la future confrontation entre les deux géants du jeu-vidéo :

Je m’attends à ce que la PS5 se vende mieux que les Xbox Series X en 2020, mais aussi à ce que les deux plateformes vendent davantage de consoles que la PS4 et la Xbox One l’on fait en 2013

Il estime que la rétro-compatibilité sera un facteur déterminant des ventes et de la supériorité de la console de Sony puisque "l’un des nouveaux facteurs pour cette génération à venir est l’impact de la rétro-compatibilité sur la loyauté de marque et la transition des utilisateurs".



Concernant les tarifs, il pense que les consoles auront un prix similaire, certainement plus élevé que les 399 dollars que valait la PS4 à l'époque.



