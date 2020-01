LG va produire des écrans OLED LPTO pour l’iPhone 12

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

3

Samsung semble avoir perdu l’exclusivité des dalles OLED du côté d’Apple puisque LG aurait mis en place une usine dédiée à la firme afin d’y produire des écrans LPTO pour les iPhone 12. Comme le rapporte The Elec, le sous-traitant coréen a largement investi dans ses usines pour produire les futurs panneaux de sixième génération.

Comme sur l’Apple Watch 4

Comme évoqué à plusieurs reprises, Apple aurait prévu d’affiner ses dalles avec une partie tactile intégrée et un panneau LTPO, utilisé pour la première fois par Apple dans l’Apple Watch Series 4. Le but est de pouvoir contrôler la fréquence de rafraîchissement et ainsi diminuer le taux quand c’est possible afin de préserver l’autonomie.



Pour ce qui est de la partie tactile intégrée, nos confrères de The Elec précise qu’Apple utilisera la technologie Y-OCTA de Samsung, et nommée TOC Cell chez LG. L’idée est de gagner en épaisseur et en coût puisque au lieu de deux composants, Apple en conserve qu’un et gagne une étape à l’assemblage.



Le résultat de cette nouvelle génération d’écran OLED sera certainement une meilleure autonomie pour l’iPhone 12, et probablement une finesse accrue. Les choses se précisent déjà fortement pour l’iPhone 12 donc, surtout l’iPhone 12 Pro qui devrait être le seul à accueillir la nouvelle dalle en septembre 2020. Apple à plusieurs points différenciants sous le coude comme également un taux de rafraîchissement à 120 Hz, un modem 5G plus performant, une encoche réduite ou encore un appareil photo quadruple capteurs dont un ToF pour la 3D et réalité augmentée. Consultez notre dossier complet sur l’iPhone 12.



Source