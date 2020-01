Tim Cook n’a gagné "que" 11,5 millions en 2019

Le patron de la firme à l’iPhone a reçu 11,5 millions de dollars en 2019, contre pratiquement 15,7 millions en 2018, ce qui représente une baisse significative. Bien que le salaire de base soit resté à 3 millions, les primes et autres compensations indexées sur les performances ont chuté. Pas de quoi plaindre le patron mais notable pour celui qui avait atteint 200% des objectifs l’an passé et "seulement" 128% cette année. D’ailleurs, parmi les 11,5 millions, 884 000 dollars n’iront pas dans sa poche mais sont comptabilisés en tant qu’avantages en nature pour ses déplacements notamment (sécurité, jet privé, ...).

Comme à chaque début d’année, Apple a publié un document officiel auprès de la SEC, pour attester des émoluments versés à ses dirigeants. Évidemment, le salaire de Tim Cook est le plus scruté, bien qu’il ne soit pas le mieux payé dans la société. En 2019, Tim a fait les frais d’une année compliquée avec une baisse importante de près de 4 millions.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.