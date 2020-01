Bons plans iOS : Hyperforma, Uncharted Ocean, Sketch Tree Pro

Hier à 19:24 (Màj hier à 19:24)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Hyperforma, Uncharted Ocean, Sketch Tree Pro. L'occasion d'économiser 46,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

YoWindow Météo (v2.9.1, 69 Mo, iOS 9.0, Pavel Repkin) passe de 3,49 € à gratuit.



Une application météo proposant un paysage animé qui reflète la météo en temps réel. Déjà adopté depuis un moment à la rédaction, YoWindow propose de faire défiler l'écran pour comprendre comment le temps va changer tout au long de la journée.



Prévisions pour la journée et pour quelques jours à venir. Les infos météo sont fournies par yr.no et NW.



Les + : L'interface Télécharger l'app gratuite YoWindow Météo





Sketch Tree Pro (v1.4, 48 Mo, iOS 9.0, guangxie chen) passe de 9,99 € à gratuit.



Sketch Tree est une application de dessin mobile spécialement conçue pour les professionnels de la création. Sa fonctionnalité de peinture et de dessin est très novatrice, avec des pinceaux réalistes et des aquarelles révolutionnaires.



Des outils de peinture complets, avec plus de 80 pinceaux, gommes, règles, outils de remplissage, sélecteur de couleurs et système avancé de couches permettant d'importer des images d'arrière-plan et des dessins.



Les + : L'application est très complète Télécharger l'app gratuite Sketch Tree Pro





Amount (v3.9.96, 6 Mo, iOS 8.0, Marco Torretta) passe de 1,09 € à gratuit.



Amount est un convertisseur de devises intuitif, léger et facile à utiliser.



Les + : Plus de 700 unités partagées en plus de 30 catégories

Conversions en temps reél et dans un seul écran

Liste personnalisée de catégories et d'unités Télécharger l'app gratuite Amount





JEUX GRATUITS iOS :

FLYTA (Casse-tête / Action, v1.1.0, 284 Mo, iOS 10.0, Dylan Dougherty) passe de 2,29 € à gratuit.



FLYTA est un jeu de plateforme-puzzle amusant et addictif avec un astronaute perdu.



Après avoir perdu son vaisseau à cause d’une collision directe avec un astéroïde, notre pilote spatial est bloqué et doit utiliser la dernière de ses réserves de carburant pour atteindre son objectif - mais il ne peut pas le faire seul!



Utilisez les commandes à une touche pour ralentir le temps et guider l'astronaute à travers 40 niveaux difficiles avec des obstacles difficiles comme:



Les + : Un excellent jeu de plateforme Télécharger le jeu gratuit FLYTA





Everybodys RPG (Stratégie / Jeux de rôle, v2.62, 379 Mo, iOS 7.0, Seung Jae Lee) passe de 1,09 € à gratuit.



Bienvenue dans Everybody's RPG!

Revivez la vieille école du jeu de rôle pixelisé dans un style de jeu sans fin.



On parle d'un RPG mettant en avant des combinaisons de héros uniques et variées qui ne finissent jamais !



Les + : Durée de vie illimitée Télécharger le jeu gratuit Everybodys RPG





Uncharted Ocean (Aventure / Simulation, v1.1.22, 106 Mo, iOS 8.1, Tianjin Locojoy Technology Ltd...) passe de 1,09 € à gratuit.



Explorer une nouvelle route avec le contexte de l'ère de la découverte. Profitez de la riche expérience en naviguant à travers les océans du monde entier.



Au cours de l'incroyable voyage, vous pourriez rencontrer une variété de catastrophes causées par la météo. Vous pouvez également piller certains, tandis que vous pourriez être poursuivi par des bateaux pirates.



Dans Uncharted Ocean, vous pouvez recruter des marins exceptionnels, attaquer et occuper des ports pour atteindre l'objectif de conquérir les océans.



Dans le même temps, vous pouvez devenir riche en collectant des choses et des trésors, en achetant et en vendant des marchandises.



Les + : Une bien belle aventure Télécharger le jeu gratuit Uncharted Ocean





PROMOS iOS :

Aquavias (Aventure / Casse-tête, v1.5.1, 149 Mo, iOS 9.0, Illia Korolkov) passe de 3,49 € à 1,09 €.



Aquavias – c’est un jeu de réflexion, dans lequel votre mission consiste à éviter la sécheresse dans la ville. Pour le faire, il vous faut construire les voies à la base des aqueducs à partir des réservoirs et menant dans les villes et compléter les ensembles grandioses tels que l’Amphithéâtre, les Jardins suspendus, le Temple de Claudius, les Thermes et beaucoup d’autres. La création de la ville viable n’est pas simple à faire, mais heureusement, vous avez les aqueducs, qui vous permettront d’atteindre ces buts. Si vous êtes capables de surmonter tous les obstacles et difficultés, et de recevoir de l’eau pour vos bâtiments, la ville survivra et vous gagnerez le jeu.



Télécharger Aquavias à 1,09 €





Echecs Ultime (Stratégie / Jeux de société, v2020005, 80 Mo, iOS 9.3, Mastersoft Ltd) passe de 20,99 € à 4,49 €.



Mastersoft Chess contient l’un des meilleurs moteurs de jeux d’échecs pour ordinateurs au monde ! Ce moteur a terminé 4ème aux Championnats du Monde d’échecs d’ordinateurs et il n’est disponible sur aucun autre jeu d’échecs pour iPhone. Conçu par des champions d’échecs pour les champions mais aussi tous les niveaux intermédiaires.



Si vous avez déjà des notions, c'est le bon jeu pour vous, sinon passez votre chemin.



Les + : 100 niveaux gradués vous attendent pour progresser

Jouable en ligne Télécharger Echecs Ultime à 4,49 €