Google annonce la fin des abonnements numériques aux magazines

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Alors, non, nous ne sommes pas en train de vous annoncer l'arrêt définitif des abonnements numériques à vos magazines préférés, mais bel et bien son exclusion de la plateforme Google Actualités.



Car oui, jusqu'à présent, il était possible pour les différents utilisateurs du célèbre flux d'actualité de lier ce dernier avec des abonnements actifs, ou même de souscrire à un nouvel abonnement.



Hélas, la célèbre société américaine va y mettre fin, sans que l'on sache exactement pourquoi.

Google met fin aux abonnements numériques sur Actualités

Si vous utilisez Google, ou un appareil sous Android, vous n'avez pas pu passer à côté du célèbre Actualités, qui regroupe les dernières informations provenant de sources vérifiées par la firme.



Pour aller encore plus loin, si vous tapiez un mot clé au sein du moteur de recherche, ce dernier vous affichait les derniers articles autour de celui-ci. Il faut savoir qu'il était également possible de découvrir un service nommé Play Magazine : lancé en 2012, ce dernier offrait la possibilité de récupérer un abonnement papier au format numérique, ou de souscrire à un nouvel abonnement.



Hélas, depuis quelques jours, la firme envoie des mails aux abonnés pour les informer de l'arrêt du service d’abonnements numérique. Si un abonnement a été payé dans les derniers jours, il sera tout bonnement remboursé par Google dans les prochains jours.



