Les revenus de TikTok au dernier trimestre de 2019 sont hallucinants

On n'arrête plus l'application TikTok ! Après une année 2019 avec des téléchargements records sur l'App Store et le Play Store, l'application de Bytedance continue son chemin malgré les nombreuses critiques qui l'accusent d'espionnage pour le gouvernement chinois.

Une année de folie

D'après le cabinet d'analyste SensorTower, l'année dernière aurait été l'une des meilleures pour le chiffre d'affaires de l'éditeur derrière l'application TikTok. En effet, l'application attire toujours plus d'utilisateurs aux quatre coins du monde ce qui génère des recettes publicitaires, mais aussi des achats intégrés qui s'écoulent par milliers quotidiennement.

D'après le cabinet derrière cette révélation, ByteDance à l'origine de TikTok aurait généré environ 60 à 85 millions de dollars pour les trois derniers mois de l'année 2019. Ce qui est énorme pour une application gratuite !

Le chiffre d'affaires de TikTok connaîtrait une croissance de +521% sur l'année dernière.



Pour ceux qui ne connaissent pas, TikTok est une application spécialisée dans les vidéos courtes, sur différentes thématiques, comme par exemple les pranks, les tutoriels, les performances artistiques...

Elle attire particulièrement les adolescents qui sont nombreux à l'utiliser.

