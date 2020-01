CES : Belkin lance une enceinte Devialet Qi et un chargeur AirPower

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Belkin vient de faire plusieurs annonces au CES 2020 pour ses produits Belkin, Linksys et Wemo. Il y a une nouvelle prise intelligente Wemo avec prise en charge de HomeKit, mais surtout une large gamme de nouveaux accessoires de charge Belkin avec un AirPower like, dont une enceinte connectée en partenariat avec Devialet qui veut faire de l'ombre au HomePod.



Belkin s'attaque aux accessoires d'Apple avec la Soundform Elite Hi-Fi et le Boost Charge

Du côté de Belkin, on trouve plusieurs nouveaux accessoires de charge avec des chargeurs pour Macbook Air et pour Macbook pro avec la gamme GaN de 30 à 68W (de 34,99 $ à 59,99 $).



Belkin a également annoncé deux nouvelles batteries externes Boost Charge USB-C avec la 10K qui propose 18 W en Power Delivery, et la 20K à 30W avec un port USB-C et un port USB-A. Comptez 39,99$ et 69,99$.



Mais le plus intéressant reste le chargeur type AirPower 3 en 1 capable d'alimenter l'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods.



Le chargeur sans fil Boost Charge 3 en 1 sera disponible en avril pour 109,99 $.

Enfin, Belkin s'est associé à la marque audio Devialet pour un un nouveau haut-parleur intelligent + chargeur sans fil Soundform Elite Hi-Fi. Ce haut-parleur propose un son haute fidélité ainsi que la prise en charge d'une charge sans fil jusqu'à 10 W. Il sera disponible le mois prochain pour 299 $. Un concurrent au HomePod et autre Google Home Max.

Wemo

Pour le reste, la marque Wemo de Belkin a dévoilé une nouvelle prise intelligente Wi-Fi avec prise en charge d'Amazon Alexa, de Google Assistant et de HomeKit. La Wemo WiFi Smart Plug sera disponible ce printemps pour 24,99 $.



Linksys

Linksys a également annoncé deux nouveaux routeurs WiFi 6 avec les routeur WiFi Mesh bi-bande (MR9600) et système Velop WiFi 6 (AX4200) à partir de 399 $.