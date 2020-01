iPhone 9 : le futur iPhone SE en images

Il y a 3 heures

Alban Martin

Non, ce n'est pas une erreur, nous parlons bien de l'iPhone 9. En effet, l'iPhone SE 2020 que l'on attend pourrait s'appeler iPhone 9 selon plusieurs fuites récentes.



En attendant confirmation, nos confrères de iGeeksBlog ont publié un rendu en partenariat avec @OnLeaks.

Un hybride entre iPhone 11 Pro et iPhone 8

L'iPhone 9 ou iPhone SE 2 serait, d'après les rendus réalisés, un hybride entre iPhone X et iPhone 8. Le gabarit serait celui du dernier, ainsi que l'ergonomie général avec un bouton Home, mais avec le style général de l'iPhone X, notamment les tranches.



Du coup, pas de Face ID mais un Touch ID, et une épaisseur en hausse de 0,5mm, pour atteindre 7,8mm. Pour compenser sa prise de poids (et une autonomie en hausse ?), Apple aurait pris le parti de mettre un verre dépoli au dos, donnant un aspect type "iPhone 11 Pro" à son entrée de gamme, avec des tranches en acier brillant.



Côté écran, on resterait sur une dalle 4,7 pouces LCD, comme l'iPhone 8, mais avec une puce A13 performante et un appareil photo issu de l'iPhone 11.



Reste à connaitre le prix et la date de sortie ! On parie sur 499€ en mars !

