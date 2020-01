Quand Samsung copie les logos Face ID et Touch ID...

Alors qu’Apple propose un système similaire avec iCloud Keychain, Samsung a utilisé plusieurs icônes lors de la présentation dont deux qui sont très familiers aux utilisateurs Apple : Face ID et Touch ID, deux marques déposées. Voilà qui devrait mal passer du côté de Tim Cook, lui qui avait lancé Touch ID en 2013 avec l’iPhone 5S et Face ID en 2017 avec l’iPhone X. Vous trouvez ça choquant ?

Dites adieu aux mots de passe oubliés. Obtenez la sécurité passée avec juste un coup d'œil ou tactile. Utilisez simplement vos données biométriques pour vous connecter à vos applications et à vos sites Web rapidement et en toute sécurité.

La conférence du coréen était l’occasion de dévoiler Samsung Pass. Il s’agit d’un service qui permet de sécuriser ses accès et de ne plus perdre ses mots de passe; une sorte de 1Password. Samsung le décrit comme ceci :

Belle bourde de Samsung qui, présent au CES, a utilisé les logos Face ID et Touch ID lors d’une conférence. Un raté qui a déjà fait le tour de Twitter notamment. Certaines personnes sur place à Las Vegas ont rapidement fait le rapprochement et ont posté quelques photos qui ne laissent aucun doute.

