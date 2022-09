Samsung copie le lockscreen d'iOS 16 avec sa surcouche OneUI 5

Il n'y a pas que la Dynamic Island que les utilisateurs Android voudraient avoir. Avec iOS 16, Apple a également introduit la personnalisation de l'écran de verrouillage, une nouveauté qui permet de donner un nouveau look plus personnel aux iPhone de ses clients. Et bien Samsung a décidé de s'en inspirer (fortement) pour sa prochaine mise à jour majeure OneUI 5.

Comme l'a remarqué Vaibhav Jain, le processus de personnalisation de l'écran de verrouillage de Samsung avec la bêta 3 de OneUI 5 est très similaire à l'approche d'iOS 16. Pour l'instant, Samsung propose cinq styles d'horloge différents, tandis qu'Apple en propose huit. Mais dans les deux cas, les utilisateurs peuvent modifier la couleur de l'horloge.

Lors de l'ajout de nouveaux fonds d'écran, les deux systèmes d'exploitation proposent des "Collections" d'arrière-plans, qui sont mis en évidence de manière similaire. Alors qu'Apple propose des widgets intégrés et tiers, Samsung ne propose pour l'instant que des icônes de widgets pour les notifications.



S'il n'est pas rare que les entreprises s'inspirent les unes des autres, il est toujours amusant de voir Samsung se moquer d'Apple puis copier son style. Juste après qu'Apple ait présenté la série d'iPhone 14, Samsung a posté quelques tweets au sujet des nouveaux appareils.



La première moquerie concernait ses téléphones pliables, chose qu'Apple refuse toujours de proposer. La seconde ciblait le capteur de 48 mp des iPhone 14 Pro, la première évolution de l'appareil photo notable depuis 2015. Le concurrent la société a en effet introduit un capteur de 108 mégapixels avec le Galaxy S20 Ultra en 2020.



Sans complexe, Samsung vient donc de reprendre à son compte la personnalisation du lockscreen d'Apple.



Vous pouvez jeter un œil aux captures d'écran de la bêta 3 de OneUI 5 par rapport à iOS 16 ci-dessous :

GoodLock vs Samsung OneUI 5 vs iOS 16



Show me exactly where GoOdlock Did It First 😂



Where’s the Lockscreen Wallpaper Filter Option? From where Samsung copied Long Press to Customise Lockscreen Interface and Wallpaper Picker



The OneUI 5 Lockscreen Interface is a copy of iOS16 pic.twitter.com/nGaOkt8KTF