iOS 16.3 autorise la personnalisation du lockscreen avec un fond classique

Si vous êtes passé à iOS 16, vous savez qu'Apple a introduit un nouvel écran de verrouillage sur l'iPhone qui permet aux utilisateurs de le personnaliser avec des mini widgets, des fonds d'écran et même de changer la couleur et le style de police d'écriture. Cependant, cette version majeure a supprimé les fonds d'écran classiques de l'iPhone, et ceux qui en utilisaient un ne pouvaient pas le modifier à la sauce iOS 16. Heureusement, ce temps est révolu avec iOS 16.3.

Un détail qui plaira aux utilisateurs

Bien qu'Apple ne le mentionne pas dans la version finale d'iOS 16.3, la dernière mise à jour du système d'exploitation mobile permet aux utilisateurs de modifier le look et d'ajouter des widgets à un fond d'écran classique, si tant est que vous en ayez encore un.

Auparavant, le système affichait un message expliquant que le "lockscreen" ne pouvait pas être personnalisé et que l'utilisateur devait choisir un nouveau fond d'écran. Dorénavant, iOS demande à l'utilisateur s'il veut ajouter un nouveau fond d'écran ou personnaliser l'actuel.

La personnalisation de l'écran de verrouillage actuel remplace le papier peint de l'écran d'accueil actuel. L'ajout d'un nouveau fond d'écran conserve le fond d'écran actuel et en crée un supplémentaire.

Malheureusement, vous aurez remarqué que les fonds d'écran classiques ont disparu avec iOS 16. De fait, si vous n'en utilisez pas un actuellement, vous ne pouvez pas le retrouver dans le système. En effet, depuis septembre, les fonds d'écran inclus dans iOS ne sont plus des images statiques, car elles sont faites pour s'adapter avec le nouvel écran de verrouillage, qui comporte des animations et des interactions.



Cela dit, si vous désirez retrouver un ancien fond Apple, nous tenons une liste à jour avec les "wallpapers officiels" fournis par le constructeur à chaque mise à jour majeure et à chaque nouveau téléphone.