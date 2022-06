Le nouveau lockscreen d'iOS 16 est "un acte d'amour" pour Federighi

⏰ Hier à 19:15

Alban Martin

Après une semaine intense marquée par la WWDC 2022, les responsables Craig Federighi et Alan Dye ont évoqué l'un des principaux changements apporté par iOS 16, la refonte de l'écran de verrouillage. Dans une interview accordée à TechRadar, les deux managers soulignent pourquoi Apple a décidé de réorganiser cette partie de l'iPhone maintenant.

La suite logique pour Apple

Tout a commencé avec iOS 14 lorsque la société a autorisé les utilisateurs à ajouter des widgets personnalisables à l'écran d'accueil. En parallèle, le constructeur américain a également introduit la bibliothèque d'applications, qui permettait aux utilisateurs de supprimer les icônes d'applications qu'ils ne voulaient pas voir tout le temps, ainsi que des pages entières.



Par la suite, Apple a ajouté le mode Concentration pour paramétrer les apps autorisées à afficher des informations en fonction du moment de la journée. Et du coup, iOS 16 a utilisé tout cela sur l'écran de verrouillage en le rendant personnalisable.

Quelques exemples réalisés sur la bêta 1

Craig Federighi a déclaré :

Nous avons vu une réelle opportunité de prendre ce domaine qui a vraiment évolué lentement au fil du temps, mais qui n'a jamais vu ce genre de grand pas en avant, et de faire quelque chose de vraiment grand - mais quelque chose de très Apple et de très personnel. C'est donc un acte d'amour cette année.

Alan Dye a déclaré que l'objectif d'Apple « était de rendre l'iPhone encore plus personnel » puisque l'écran de verrouillage est « l'icône de l'iPhone ».



Durant l'interview auprès de TechRadar, on apprend qu'Apple avait envisagé de modifier complètement l'écran de verrouillage. Mais comme l'iPhone est très reconnaissable grâce à sa grande horloge centrée sur la partie haute, Alan Dye a décidé de le conserver et de proposer des couleurs et des polices de caractères.

La typographie est notre énorme passion, celle des équipes de conception, et nous avons un certain nombre d'autres polices de caractères de conception Apple, même quelques scripts non latins. Donc, pour la première fois, nous laissons les utilisateurs choisir leur préféré.

Sans surprise, Apple a emprunté une idée de l'Apple Watch à l'iPhone en laissant apparaître une photo de portrait devant l'horloge, apportant un effet de profondeur. Craig Federighi explique l'utilisation de l'apprentissage automatique par l'entreprise pour ajouter cette capacité :

Il y a en fait une douzaine de réseaux neuronaux qui jugent la photo en fonction de la question de savoir s'il s'agit d'un sujet souhaitable, s'il y a des gens là-bas, de la façon dont ils sont encadrés et recadrés sur la photo, de leurs expressions. Toutes ces choses qui nous permettent de faire apparaître automatiquement des options vraiment géniales et convaincantes pour les gens, puis de les rendre à l'écran d'une manière qui les fait se sentir presque toutes nouvelles.

En fait, ce n'est pas seulement le cadran de la montre Portrait qui a inspiré Apple à changer l'écran de verrouillage, mais aussi les complications de la montre. Chose que nous avions déjà exploré dans notre concept iOS 14 il y a deux ans.

Bien sûr, nous nous sommes beaucoup inspirés des complications de l'Apple Watch en concevant ces widgets qui facilitent grandement l'obtention d'informations en un coup d'œil.

Craig Federighi a également expliqué l'intentionnalité derrière le placement des widgets en équilibrant la personnalisation avec la cohérence de l'interface iPhone.

Il aurait été très facile pour nous de dire : « Hé, traînez n'importe quoi n'importe où. » Honnêtement, techniquement, cela n'aurait pas été un défi.

L'interview aborde de nombreux autres points tels que l'intégration de la mise au point, la possibilité de détourer un objet d'une photo en toute simplicité, et plus encore.