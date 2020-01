CES 2020 : Apple a discuté protection de vie privée

William Teixeira

Le CES ce ne sont pas que des annonces de produits, c'est aussi l'occasion de trouver des débats passionnants comme celui qui a eu lieu cettz nuit sur la vie privée des utilisateurs. Dans ce débat on retrouvait Facebook, Apple ainsi que d'autres entreprises. Apple qui n'avait pas fait d'apparition officielle dans le salon depuis très longtemps, fait son retour.

Jane Horvath a fait le déplacement

Mais qui est Jane Horvath ? Au sein d'Apple, c'est une personne très importante. Il s'agit de la directrice principale de la protection de la vie privée. Toutes les décisions autour de la protection des données personnelles passent par elle.



Le débat a été animé par Rajeev Chand, le chef de la recherche chez Wing Venture Capital.

Grâce à ce débat qui a duré plusieurs heures, nous avons pu en apprendre plus sur le fonctionnement de la protection des données personnelles chez Apple !



Chaque entreprise a été questionnée sur l'importance de la vie privée de ses utilisateurs. Jane Horvath qui représentait Apple a déclaré que la stratégie d'Apple était de mettre ses clients aux commandes de leurs données.

Un autre point important a également été abordé par Jane Horvath c'est que la protection des données personnelles se fait aussi dans les produits que conçoit Apple : "Pour chaque nouveau produit, même lors des premières phases de conception, nous avons un ingénieur et un avocat spécialisés dans la protection de la vie privée qui travaillent avec l'équipe".



La directrice principale de la protection de la vie privée chez Apple a également mentionné la vision qu'a Tim Cook sur le sujet : "Tim Cook est incroyablement attaché à la protection de la vie privée, et cela se répercute sur toute l'entreprise".

Qu'en pense Apple de ce qui se passe chez les concurrents ?

Certaines entreprises comme Facebook sont des catastrophes ambulantes en ce qui concerne la protection des données personnelles de ses utilisateurs. Preuve en est avec les multitudes affaires qui ont marqué le réseau social entre 2010 et 2020.



Pour Apple il n'est pas question de critiquer ce que font les autres, chacun fonctionne à sa manière. Cependant, la firme californienne ne s'empêche pas d'exprimer que l'ensemble de l'industrie technologie pourrait faire plus !

Jane Horvath a déclaré : "Je ne pense pas que nous ne puissions jamais dire que nous en faisons assez. Nous devrions toujours en faire plus. Les choses changent, on ne peut pas dire qu'à l'heure actuelle, nous avons atteint une panacée."



Dans ce débat, on retrouvait aussi Mme Slaughter qui travaille pour la Federal Trade Commission qui est une agence indépendante du gouvernement américain. Elle s'est dit être "préoccupée par un univers où le fardeau de la protection des données se trouve entièrement chez les consommateurs". Elle a également félicité Apple d'être un "bon élève" en ce qui concerne la protection des données de ses clients.

